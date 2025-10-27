Portée par l'espoir d'un apaisement commercial entre Pékin et Washington et par les premières publications encourageantes du secteur technologique, la Bourse de New York a poursuivi sa progression.

L’optimisme domine à Wall Street, où les investisseurs misent sur une conjonction de signaux positifs : d’éventuelles négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis, des résultats d’entreprises solides et la perspective d’une baisse imminente des taux directeurs de la Réserve fédérale. Le S&P 500 a gagné 1,23% à 6 875,1 points, le Dow Jones a progressé de 0,71% à 47 544,5 points, tandis que le Nasdaq 100 s’est envolé de 1,83% à 25 821,5 points.

Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer jeudi pour tenter de définir un cadre visant à suspendre de nouvelles hausses de droits de douane américains ainsi que les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a, de son côté, évoqué ce week-end lors d’interventions télévisées les engagements de la Chine à acheter davantage de produits agricoles américains, notamment du soja, et à assouplir ses restrictions sur les terres rares. Ces déclarations font suite à deux jours de discussions en Malaisie avec son homologue chinois.

Sur le plan macroéconomique, le ralentissement de l’inflation observé la semaine dernière a renforcé les anticipations d’une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Fed, attendue mercredi. Les marchés suivront avec attention les propos de Jerome Powell, à la recherche d’indices sur une éventuelle nouvelle réduction des taux en décembre, alors que le shutdown de l’administration fédérale continue de paralyser la publication de plusieurs indicateurs économiques.

Côté valeurs, Qualcomm s’est envolé de 11% après la présentation de deux nouvelles puces d’intelligence artificielle destinées aux centres de données, dont la commercialisation est prévue pour l’an prochain. Ces innovations placeront le groupe en concurrence directe avec Nvidia (+2,81%) et AMD (+2,7%).

Tesla a également brillé (+4,31%), soutenue par la dynamique de ses récents résultats et par les déclarations de la présidente de son conseil d’administration, qui a confirmé la volonté d’accorder une rémunération importante à Elon Musk pour l’inciter à rester à la tête du constructeur.

Keurig Dr Pepper a bondi de 7,62% après avoir relevé ses prévisions annuelles de ventes et annoncé une levée de fonds d’environ 7 milliards de dollars destinée à financer l’acquisition du géant néerlandais du café JDE Peet's.

Les investisseurs se tournent désormais vers les prochaines publications des mastodontes de la technologie. Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta dévoileront leurs résultats cette semaine. Dans un contexte de forte intensification des investissements dans l’intelligence artificielle, les marchés scruteront de près l’évolution des bénéfices et des marges, comme lors du trimestre précédent.