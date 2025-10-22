Wall Street : doublé record du Dow Jones, General Motors à +15%

Wall Street termine en ordre dispersé et la tendance haussière devient plus laborieuse : les indices US commencent à peiner chaque fois qu'ils se rapprochent des récents records de la 1ère quinzaine d'octobre.



Les optimistes retiendront tout de même le joli doublé 'intraday/clôture' du Dow Jones qui a gagné 0,47% à 46 925 après avoir culminé à 47 125, dopé par 3M +7,6%, Coca-Cola +4,1% et Salesforce +3,6%.



Le S&P 500, qui a longtemps hésité entre le vert et le rouge, s'effrite de -0,001% à 6735 (ça s'est joué au millième de point d'indice) et le Nasdaq-100 finit dans le rouge pour une poignée de centièmes (-0,06%).



Aucune mauvaise surprise n'était à déplorer parmi les trimestriels publiés ce jour (au contraire, General Motors s'est ainsi envolé de +15%), mais compte tenu du niveau global des valorisations, des résultats trimestriels solides ne suffisent pas à nourrir l'appétit des investisseurs pour le risque.



Point positif, malgré l'entrée en vigueur des droits de douane, les entreprises US continuent de voir leurs marges progresser légèrement : General Motors affirme ainsi s'attendre à un impact des droits de douane moins important que prévu.



'Aux Etats-Unis, 58 entreprises représentant 17% des bénéfices du S&P 500 ont déjà publié. Dans 76% des cas, elles ont dépassé les attentes - c'est nettement plus que la moyenne à long terme à 68%. Rien n'est encore joué, certes. Mais, sauf mauvaise surprise, ça devrait être un bon cru', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La saison des résultats a démarré sur une note constructive, poussant les actions mondiales à la hausse dans un contexte de modération des discours commerciaux, de résultats bancaires résilients et de renouveau des espoirs d'assouplissement monétaire de la Fed', ajoute Michaël Lok, gérant chez UBP.



Nouvelle journée très calme sur les marchés obligataires, privés de stimuli chiffrés, pour cause de 'shutdown' prolongé (21ème journée ce mardi 22, et toujours pas de compromis en vue au Congrès) : du coup, aucun rendez-vous économique majeur ne figurait à l'agenda du jour.



Et le prochain test important pour les marchés attendra vendredi : il s'agit de la publication du CPI (inflation) aux Etats-Unis, qui pourrait rappeler une nouvelle fois aux opérateurs que la dynamique des prix reste orientée à la hausse outre-Atlantique.



En attendant, les taux longs US poursuivent leur détente : le '10 ans' efface -2,3 points de base vers 3,962%, et le '30 ans' -3,1 points de base à 4,548%.



Le 'fait du jour', c'est la brusque rechute de -5,5% de l'or vers 4120 dollars, l'argent dévissant pour sa part de -8%, alors que les taux se détendent, ce qui crée des conditions favorables pour les métaux précieux qui ne délivrent aucun rendement.