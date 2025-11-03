Wall Street : du vert vendredi pour couronner un octobre fructueux

Wall Street termine la semaine sur une 4e hausse en 5 séances, et c'est la première qui s'achève sans qu'aucun indice n'ait battu un record historique (la veille, c'était le Dow Jones qui s'était aventuré au-delà de 48 000 (avant de consolider en fin de séance).



Le mois d'octobre se conclut par un nombre impressionnant de records battus, sur un gain global de +4,5% du Nasdaq (dont +0,7% vendredi soir) et de +2,1% du S&P 500 (+0,6% pour finir la semaine).



Le Nasdaq-100 a refranchi les 26 000 en matinée, bien aidé par les +12% initiaux d'Amazon (record absolu à 250 dollars, avant de se tasser un peu, avec +9,8% à 244,7 dollars), les +6,5% de Strategy, les +3,5% de Tesla et Palantir, et les +2,2% d'Applovin.



Les marchés d'actions se sortent avec les honneurs de ce mois d'octobre parfois 'compliqué' et surtout de cette semaine que beaucoup d'observateurs considéraient comme la plus décisive du quatrième trimestre (réunions des banques centrales, résultats des GAFAM) au vu des nombreux éléments susceptibles de faire trébucher des indices boursiers jugés richement valorisés.



La baisse des taux décidée mercredi par la Fed s'est accompagnée d'une posture jugée plus prudente de la part de son président Jerome Powell, qui a conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire... mais pas à remettre en cause leur vision très positive des marchés d'actions.



L'obligataire a en revanche souffert avec une hausse de +12 points de base du rendement des T-Bonds à 10 ans en 48 heures (à 4,105%) et du '30 ans' repassé de 4,569% à 4,665% vendredi soir.



Côté 'stats', le PMI de Chicago ressort en hausse de +3,2 points à 43,8%, surpassant le consensus, ce qui ne reflète pas une situation globale aux Etats-Unis, de nombreuses régions étant en pré-récession : l'économie américaine envoie des signaux contradictoires... ainsi que les membres de la Fed.



Les investisseurs s'interrogent depuis mercredi sur la division inhabituelle qui semble frapper le comité stratégique de la banque centrale, mais se montrent malgré tout optimistes sur les chances d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent le 10 décembre, jugeant que beaucoup d'événements pourraient évoluer d'ici là.



'Si on met de côté l'actualité au jour le jour et qu'on prend un peu de recul, le contexte reste extrêmement favorable pour les actifs risqués', assure Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.



'Les taux directeurs de la Fed reviennent progressivement vers un niveau neutre, qu'il y ait une nouvelle baisse au mois de décembre ou non, et son bilan s'approche lui aussi de son point d'équilibre', fait valoir le stratégiste.



'Ajoutez à cela une économie toujours solide, des résultats d'entreprises robustes, la réouverture imminente de la fenêtre de rachats d'actions, et la peur de manquer le train de la hausse (FOMO) qui monte à l'approche de la fin d'année, et on obtient un cocktail explosif qui continue de pousser naturellement les marchés vers le haut', conclut-il.