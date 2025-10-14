Wall Street : efface 2/3 de ses pertes de vendredi, le SOXX flambe

La dépendance de Wall Street à l'égard des sautes d'humeur de Trump -qui continue de 'faire du Trump' reste flagrante : il a suffi qu'il baisse d'un ton et convienne que les discussions ne sont pas rompues avec la Chine ce dimanche pour que le Nasdaq rouvre en hausse de +2%... et il ne s'est pas arrêté là.



Les indices US ont repris au final les deux tiers du terrain perdu vendredi : le S&P 500 rebondit de +1,6 % à 6 655 le Nasdaq Composite engrange +2,2 % dans le sillage de l'indice 'SOXX' des semiconducteurs qui a flambé de +4,75%, dopé par +11% sur ARM, +10% sur Broadcom (la véritable locomotive du jour), +9,5% sur ON Semi, +6,6% sur Microchip, +6,1% sur Micron, +4,5% sur Apllied Materials, +2,8% sur Nvidia.



Le Dow Jones Industrial affiche +1,3 % et repasse la barre des 46.000 : il fait pâle figure à côté du Russell-2000 qui bondit de +2,8% et revient à 1,7% de ses records absolus.



Wall Street est également dopé par l'espoir que les résultats du troisième trimestre, dont la publication démarre cette semaine aux Etats-Unis, apportent un peu de répit à des marchés de nouveau chahutés par le retour des craintes sur le commerce mondial.



Scott Chronert, le stratège vedette de Citi, se montre prudent :' Il faut dire que beaucoup d'intervenants, nous y compris, pensaient que le pire des turbulences liées aux droits de douane et aux négociations commerciales était derrière nous '



' Mais peu importe le facteur déclencheur : cette phase de correction montre clairement que les niveaux élevés de confiance, les attentes de croissance implicites trop optimistes et des valorisations parfois déconnectées des fondamentaux économiques créent un terrain propice à une phase plus volatile du marché haussier, qui vient tout juste de souffler sa troisième bougie ', explique l'analyste.



C'est dans ce contexte morose plus morose que prévu que va débuter la période des publications trimestrielles des grands groupes cotés.



Parmi les poids lourds qui doivent annoncer leurs comptes trimestriels dans les jours qui viennent figurent les banques Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui publieront leurs performances dès demain.



En dépit du ' shutdown ' qui frappe actuellement les Etats-Unis, la Réserve fédérale publiera mercredi son ' Beige Book ' qui présentera l'évolution de la situation économique dans le pays.



Jerome Powell, président de la Fed, prononcera mercredi à Philadelphie un discours qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).



Les assemblées générales du FMI et de la Banque Mondiale, qui doivent s'ouvrir aujourd'hui à Washington, seront également suivies de près afin d'en savoir plus sur la santé actuelle de l'économie..



Pas de cotations sur les 'T-Bonds' ce lundi, les traders sont en congé pour cause de célébration du 'Colombus day'.

