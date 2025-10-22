Les investisseurs contemplent des valorisations record et se demandent pourquoi ils ne se sentent pas plus riches. Les entreprises américaines enregistrent des bénéfices solides, mais l'enthousiasme s'est dissipé sur les marchés, remplacé par une sorte de méfiance prudente. Entre l'impasse politique à Washington, l'incertitude diplomatique et même l'or qui semble nerveux, Wall Street vit une période de succès sans satisfaction.

Le marché américain des actions traverse l'une de ses phases méditatives. Les prix sont élevés, les nerfs à vif, et tout le monde semble attendre que quelque chose se passe. Il ne s'agit ni de panique ni d'euphorie, mais plutôt d'une sorte de confusion.

Netflix était cette semaine le symbole parfait de la déception. Ses résultats ont manqué les prévisions et le titre a aussitôt chuté de plus de 6%. Jadis emblème de la croissance sans limite, la plateforme illustre désormais le sort des entreprises qui ont déjà conquis tous leurs clients potentiels. Texas Instruments a ajouté à la morosité ambiante, en annonçant un ralentissement de ses bénéfices à venir, entraînant dans son sillage d'autres fabricants de semi-conducteurs.

Tout n'est pas gris pour autant. AT&T a surpris les analystes avec une croissance d'abonnés inattendue. Chubb a publié une hausse de 31% de son bénéfice au troisième trimestre, tandis que Capital One Financial a également affiché de solides résultats.

Sur le papier, tout semble parfait. Environ 87% des entreprises ayant déjà publié leurs comptes ont dépassé les attentes. Les bénéfices progressent de près de 9% sur un an. Autrefois, de tels chiffres auraient déclenché une vague d'optimisme. Aujourd'hui, ils ne suscitent qu'un hochement de tête, tant tout semble déjà pricé pour la perfection.

Tesla, dont les résultats sont attendus après la clôture, reste le sujet de conversation désigné du marché. Le titre a légèrement progressé, sans véritable raison. Les investisseurs ne semblent plus attendre de révélations d'Elon Musk, seulement quelques phrases marquantes et la promesse que tout se déroule comme prévu.

À Washington, le spectacle est moins distrayant. Le gouvernement demeure paralysé par le shutdown et les responsables de la politique monétaire se réuniront la semaine prochaine avec la moitié de leurs instruments hors d'usage. Tout ce qu'ils savent, c'est que l'inflation reste proche de 3,1%.

Sur la scène internationale, les rencontres incertaines de Donald Trump avec Vladimir Poutine et Xi Jinping se transforment en jeu diplomatique, tandis que les marchés, impatients, regardent leur montre. Tous les quelques mois, quelqu'un à Washington affirme que les relations avec Pékin s'améliorent, avant qu'elles ne se refroidissent à nouveau. Dernier épisode en date : le secrétaire au Trésor Scott Bessent doit rencontrer le vice-premier ministre chinois He Lifeng en Malaisie, sorte de préambule à une hypothétique entrevue entre Donald Trump et Xi Jinping.

L'or se comporte davantage comme un actif risqué que comme une valeur refuge. Il a perdu 6% hier. Les prix du pétrole se sont stabilisés sur fond de rumeurs d'un accord entre les États-Unis et l'Inde. Ce matin, les contrats à terme de Wall Street restent proches de zéro.

Dollar Index : 99,044

: 99,044 Or : 4 031 USD

: 4 031 USD Pétrole brut (BRENT) : 62,33 USD ( WTI ) 58,30 USD

: 62,33 USD ( ) 58,30 USD États-Unis 10 ans : 3,94%

: 3,94% BITCOIN: 107 515 USD

Actualités des entreprises :

Intel publiera ses résultats du troisième trimestre alors que les investisseurs ont des attentes élevées suite aux nouveaux investissements de 15,9 MdsUSD réalisés par Nvidia, SoftBank et le gouvernement américain, même si les bénéfices pourraient être dilués et que des problèmes de longue date persistent.

VinFast a livré plus de 120 000 deux-roues électriques au troisième trimestre, soit une hausse de 73% par rapport au deuxième trimestre, grâce à l'interdiction prochaine des motos à essence à Hanoï, les ventes de vélos électriques ayant augmenté de 489% par rapport à l'année précédente.

Avery Dennison a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre avec 2,37 dollars par action grâce à des réductions de coûts et des hausses de prix, et a lancé des étiquettes RFID avec Walmart pour le suivi des produits alimentaires frais.

Hilton a revu à la baisse ses prévisions de revenus par chambre pour 2025, tablant désormais sur une croissance de 1% en raison de la faiblesse de la demande touristique aux États-Unis, mais a relevé ses prévisions de bénéfices et d'expansion hôtelière, grâce à la résilience du tourisme de luxe.

Northern Trust a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, la reprise des marchés ayant stimulé ses revenus et ses actifs sous gestion, qui ont augmenté de 9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 770 MdsUSD.

Ford procède au rappel de 1,45 million de véhicules aux États-Unis en raison de caméras de recul défectueuses et prolonge la garantie de plusieurs millions d'autres, à la suite d'enquêtes de sécurité et d'une précédente amende de 165 MUSD.

Tesla devrait publier de solides résultats pour le troisième trimestre, alimentés par la ruée vers les crédits d'impôt américains pour les véhicules électriques qui arrivent à expiration, même si les investisseurs se concentreront sur les marges et les progrès réalisés dans le domaine des robotaxis.

Moody's a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, invoquant une forte demande en matière d'analyse et une émission obligataire robuste, avec un bénéfice ajusté par action désormais compris entre 14,50 et 14,75 dollars.

Novavax vend une installation dans le Maryland et une propriété voisine pour 60 MUSD dans le cadre d'une transaction qui sera conclue en janvier 2026, dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts qui devrait générer 230 MUSD d'économies.

Uber a rebaptisé son service " Green " en " Electric " et a lancé une prime de 4 000 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique destinée aux chauffeurs américains, dans le but d'accélérer son objectif de zéro émission d'ici 2040.

AT&T a gagné 405 000 abonnés mobiles au troisième trimestre, dépassant les estimations, grâce à des offres groupées et à des promotions sur l'iPhone, tout en décrochant un accord de 23 MdsUSD sur le spectre.

Teck Resources a dépassé les estimations de bénéfices grâce à la hausse des prix des métaux et a déclaré que sa fusion avec Anglo American restait en bonne voie pour créer un producteur de cuivre de premier plan.

Les actions de Texas Instruments ont chuté de plus de 8% après que les prévisions pour le quatrième trimestre aient été inférieures aux attentes, en raison d'une reprise lente de la demande de puces analogiques dans un contexte d'incertitude tarifaire.

Chubb a enregistré une hausse de 31% de ses bénéfices au troisième trimestre grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes et à la hausse des revenus d'investissement, avec des revenus de souscription records et un ratio combiné amélioré de 81,8%.

Warner Bros Discovery a rejeté une offre d'acquisition de près de 60 MdsUSD proposée par Paramount, mais explore désormais d'autres options, notamment une vente totale ou partielle ou une séparation de ses unités.

Netflix est confronté à une baisse de ses marges d'exploitation en raison d'une charge fiscale de 619 MUSD au Brésil, malgré la croissance de son chiffre d'affaires.

Capital One Financial a enregistré une forte croissance de ses bénéfices au troisième trimestre 2025, grâce à des revenus d'intérêts solides provenant des dettes de cartes de crédit.

Intuitive Surgical a annoncé des résultats solides pour le troisième trimestre, dépassant les attentes grâce à la forte demande pour ses robots chirurgicaux.

Les résultats du troisième trimestre de Mattel ont révélé des ventes inférieures aux estimations en raison d'une baisse des ventes en Amérique du Nord.

Public Policy Holding Company a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Recommandations des analystes :