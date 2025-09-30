Les marchés prospèrent dans la certitude, mais Washington continue de leur offrir des rebondissements. Dans le brouillard qui en résulte, la confiance vacille, et les investisseurs avancent à l'instinct plus qu'à l'analyse…

Cette semaine, Wall Street délaisse les résultats trimestriels et les prévisions de bénéfices pour se concentrer sur une autre menace : l'éventualité d'un shutdown du gouvernement fédéral. De manière régulière, Washington flirte avec la paralysie budgétaire, et les marchés retiennent leur souffle. En effet, un tel évènement bloque la publication même des indicateurs économiques sur lesquels s'appuient investisseurs et décideurs. Sans rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail, sans enquête sur la confiance des ménages, la Réserve fédérale avance à l'aveugle.

Les marchés à terme traduisent déjà ce malaise. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq restent proches de zéro. La véritable crainte n'est pas ce qui se passe au premier jour d'une fermeture, mais l'impact d'un blocage prolongé qui priverait les investisseurs de leurs points de repère.

La déclaration du vice-président JD Vance, "Je pense que nous allons vers un shutdown", ne donne pas beaucoup d'espoir aux marchés. Le pays semble bel et bien sur une trajectoire de collision avec un gouvernement paralysé.

Il ne faut pas oublier que le narratif est roi à Wall Street. La menace de perturbation ébranle souvent plus la confiance que la perturbation elle-même. Les investisseurs détestent l'incertitude, car ils en ont déjà trop. Quand les données officielles disparaissent, la spéculation occupe l'espace.

Paradoxalement, la Bourse a montré une remarquable résilience face à ce risque de shutdown. Le S&P 500 s'apprête à signer son deuxième trimestre consécutif de hausse. Les valeurs technologiques continuent de progresser, et des géants comme Nike, qui publie cette semaine ses résultats, sont observés davantage pour la réaction des consommateurs face à la hausse des prix que pour le risque politique.

Il faut savoir que le blocage porte sur une fraction du budget fédéral. Sur les 7 000 milliards de dollars de dépenses, seuls 1 700 milliards de crédits "discrétionnaires" sont contestés. C'est un peu comme si un couple était d'accord sur le loyer, l'électricité et les courses, mais prêt à se disputer violemment pour savoir s'il faut annuler Netflix ou non. Les démocrates exigent que les protections de santé soient intégrées dans l'accord, les républicains veulent un texte allégé. Les deux camps accusent l'autre d'intransigeance, et chacun joue sa partition devant les électeurs.

Mais on connait déjà la chanson. Le Congrès finira par trouver une sortie, après de nombreuses disputes pour rappeler son aversion au compromis. Les marchés corrigeront, puis, espérons-le, reprendront leur lente ascension.

Pour revenir à des considérations plus financières, c'est l'or qui domine l'année. En hausse de 47% depuis janvier, il s'oriente vers sa meilleure performance depuis 1979. À près de 3 900 dollars l'once, le métal jaune profite d'un faisceau de soutiens : instabilité mondiale, craintes persistantes d'inflation, et désormais menace de shutdown. Pour les investisseurs inquiets de la paralysie politique à Washington, l'or offre une rare certitude : une once d'or reste une once d'or, quel que soit l'imbroglio budgétaire.

Parallèlement, la vague de l'intelligence artificielle poursuit son effet d'attraction. OpenAi a dévoilé cette semaine un système de paiements instantanés dans ChatGPT. Selon The Information, l'entreprise a généré 4,3 MdsUSD de revenus au premier semestre 2025, tout en enregistrant 2,5 MdsUSD de pertes. Un profil classique pour une société de croissance, mais qui souligne la pression croissante pour dégager des recettes durables.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et Israël ont présenté un plan de paix en 20 points pour Gaza, mais son adoption reste incertaine. En Chine, les PMI ont légèrement progressé, offrant un frêle encouragement avant la Golden Week, tandis que les rumeurs sur les avancées de Huawei dans les puces d'IA nourrissent l'optimisme local.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 97 7829

: 97 7829 Or: 3 812 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 65,70 USD (WTI) 62,10 USD

BRENT : 65,70 USD (WTI) 62,10 USD États-Unis 10 ans: 4,12%

10 ans: 4,12% BITCOIN: 113 182 USD

Actualités des entreprises :

Labcorp et Roche collaborent afin d'améliorer les capacités en matière de pathologie numérique en mettant en œuvre les scanners de lames de Roche pour soutenir l'efficacité diagnostique et l'intégration de l'IA.

Merck a annoncé que son médicament Winrevair avait réduit de 76% le risque d'aggravation des symptômes chez les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire lors d'un essai de phase 3.

Les actions de CRH ont augmenté après que la société a dévoilé ses objectifs financiers pour 2030, notamment une croissance annuelle de 7% à 9% de son chiffre d'affaires et une conversion de plus de 100% de son flux de trésorerie disponible.

Le projet d'acquisition d'Orbcomm AIS par S&P Global fait actuellement l'objet d'une enquête de la part de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) pour d'éventuelles violations des règles antitrust.

Crystalys Therapeutics est sortie de l'ombre avec un financement de série A de 205 MUSD afin d'accélérer les essais de phase avancée de son médicament contre la goutte, le dotinurad.

Spotify a adopté un modèle de co-PDG avec Gustav Söderström et Alex Norström aux commandes, tandis que le fondateur Daniel Ek deviendra président exécutif en 2026.

Alibaba est en pourparlers pour acheter des bureaux à Hong Kong pour 900 MUSD, ce qui pourrait entraîner le déménagement de son siège social local.

Exxon Mobil prévoit de licencier 2 000 employés dans le monde entier dans le cadre d'une restructuration suite à son acquisition de Pioneer Natural Resources.

QuantumScape et Corning ont annoncé un partenariat pour développer et commercialiser un séparateur céramique pour la technologie des batteries.

La division publicité d'Uber s'est associée à Cars.com pour fournir aux passagers Uber du contenu sur l'achat de voitures pendant leurs trajets via JourneyTV Presents.

OpenAI, soutenu par Microsoft, aurait généré 4,3 MdsUSD de revenus au premier semestre 2025, tout en dépensant 2,5 MdsUSD, avec des revenus annuels prévus à 13 MdsUSD.

Accenture a acquis la société japonaise Aidemy afin d'étendre ses services d'IA et de renforcer sa plateforme de reconversion professionnelle LearnVantage.

Verizon est en pourparlers pour acquérir le spectre sans fil d'EchoStar, ce qui pourrait lui permettre d'étendre les capacités de son réseau 5G.

Boeing développe actuellement le successeur du 737 MAX et a entamé des discussions préliminaires avec Rolls-Royce concernant le développement du moteur.

Ford et General Motors ont lancé des programmes destinés aux concessionnaires afin de prolonger les crédits d'impôt pour la location de véhicules électriques au-delà de la date d'expiration du 30 septembre.

Electronic Arts a accepté d'être racheté par des investisseurs privés pour 55 MdsUSD dans le cadre d'un rachat par endettement record.

Recommandations des analystes :