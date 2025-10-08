Les marchés poursuivent leur ascension, alors même que Washington s'enlise, que l'or dépasse les 4 000 dollars, et que les coûts liés à l'intelligence artificielle grimpent plus vite que prévu. Un moment singulier où optimisme, anxiété et opportunités se croisent, et où les investisseurs misent sur leur capacité à surfer sur la vague sans être happés par le reflux.

Les investisseurs scrutent leurs écrans et les calendriers de la Fed, alors que les actions flirtent avec des sommets historiques, tandis que Washington vit son huitième jour de paralysie budgétaire.

Ce blocage a déjà un effet tangible : les statistiques économiques sont en suspens. Privés de leurs traditionnels chiffres sur l'emploi, les traders se rabattent sur des indicateurs alternatifs. Ainsi, le Carlyle Group estime que l'économie américaine n'aurait créé que 17 000 emplois en septembre, bien en deçà des prévisions, signe d'un marché du travail qui perd de sa superbe.

Pendant ce temps, l'attention se tourne vers la Réserve fédérale. Les minutes de la réunion de septembre doivent être publiées dans la journée, accompagnées de plusieurs discours de responsables de la Fed, chacun capable de faire bouger les marchés d'un simple adjectif bien placé. La question du moment : les taux d'intérêt resteront-ils élevés ou amorceront-ils enfin leur descente ?

Et puis, il y a l'or. Le métal précieux vient de franchir pour la première fois le seuil symbolique des 4 000 dollars l'once : un chiffre qui paraissait encore impensable il y a peu. Cette flambée est perçue comme un baromètre du doute, un vote de défiance envers la capacité des décideurs à naviguer dans les turbulences budgétaires et géopolitiques. L'or est désormais, selon certains traders, un "trade de conviction", moins un outil de couverture qu'une prise de position affirmée sur l'état du monde.

Les indices américains évoluent prudemment à la hausse ce matin : le gagne 0,2%, le S&P 500 0,1%, et le Nasdaq 100 0,1% également. Un léger rebond après la pause de mardi, où l'enthousiasme autour de l'IA s'était érodé à la suite d'un rapport remettant en cause la rentabilité du calcul intensif qu'elle exige.

Hier, Oracle s'est retrouvée malgré elle sous les projecteurs après une fuite révélée par The Information. En septembre, le titre s'était envolé de 36% en une seule journée, porté par l'idée que sa petite activité cloud était devenue un acteur majeur de l'IA. Mais des documents internes montrent que les 900 millions de dollars de revenus liés à l'IA affichent des marges bien plus faibles que les 70% habituels du groupe.

Cette révélation illustre une tension croissante : les géants de la tech, longtemps habitués à des marges généreuses, dépensent désormais à un rythme effréné pour tenir leurs promesses dans l'IA. Les dépenses annuelles de Microsoft, qui étaient autrefois inférieures à 15 milliards de dollars, devraient dépasser 90 milliards d'ici deux ans. Ces investissements marqueront-ils une nouvelle ère de domination, ou simplement des budgets en pleine inflation ? Pour l'heure, les vrais gagnants sont les fabricants de puces, qui encaissent en silence.

Cette hésitation passagère n'a pourtant guère entamé la dynamique haussière. Les marchés restent portés par l'optimisme autour du potentiel transformateur de l'IA et peut-être par une bonne dose de FOMO.

Certaines valeurs individuelles jouent les acrobates. Le titre Confluent a bondi de près de 20% sur des rumeurs de rachat, tandis que Joby Aviation a chuté de plus de 10% après une levée de fonds dilutive. Les minières aurifères brillent de mille feux : Newmont, Kinross et Gold Fields profitent pleinement de la fièvre du métal jaune.

Le marché obligataire, lui, envoie un message plus feutré mais tout aussi clair : les rendements des Treasuries reculent, tandis que le dollar se rapproche d'un plus haut de deux mois face à un panier de devises. Les développements politiques au Japon et en France ajoutent une note d'incertitude, affaiblissant le yen et l'euro. La courbe des taux, selon les analystes, devrait encore s'accentuer dans les mois à venir : signe que les marchés anticipent plus d'action à moyen terme.

Les cotations du jour :

le Dollar Index : 98,775

: 98,775 Or: 4 046 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,01 USD (WTI) 62,34 USD

BRENT : 66,01 USD (WTI) 62,34 USD États-Unis 10 ans: 4,10%

10 ans: 4,10% BITCOIN: 122 560 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Loop fait son entrée dans plus de 600 magasins Target aux États-Unis, marquant ainsi la première grande offensive commerciale de la marque belge de bouchons d'oreille sur le marché américain.

Haleon a choisi la solution Agentforce Life Sciences Cloud de Salesforce pour améliorer ses capacités d'engagement client.

Raytheon,filiale de RTX, a été choisie par l'Allemagne pour fournir son système radar SPY-6(V)1 aux nouvelles frégates F127 du pays.

SEI Investments a été sélectionné par H.I.G. Capital pour fournir des services d'administration de fonds et de dépôt.

eCapital a étendu sa facilité de crédit avec Ares à 388 MUSD afin de soutenir sa croissance continue.

Le rapport sur les tendances 2026 de Hilton révèle une augmentation des " whycations ", ces voyages où les voyageurs privilégient les destinations qui ont du sens et un objectif précis.

Zebra Technologies aide ODW Logistics à améliorer de 42% ses taux de préparation des commandes.

Jefferies a révélé que son fonds était exposé à 715 MUSD de créances liées à la faillite de First Brands Group, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs en dette.

Coca-Cola va lancer des mini-canettes de 7,5 onces dans les magasins de proximité américains afin d'attirer les consommateurs soucieux du prix et des calories.

HealthTap fournira des soins virtuels pour le diabète via la plateforme LillyDirect d'Eli Lilly, améliorant ainsi les services de santé numériques du fabricant de médicaments.

Le principal actionnaire de Dayforce, T. Rowe Price, prévoit de voter contre l'offre de rachat de 12,3 MdsUSD proposée par Thoma Bravo, estimant que l'accord est sous-évalué.

AST SpaceMobile a signé un accord commercial avec Verizon pour fournir un service cellulaire à large bande spatial aux États-Unis à partir de 2026.

TopBuild a racheté son concurrent SPI pour 1 milliard de dollars en espèces, finalisant ainsi une transaction précédemment retardée par des problèmes de concurrence.

Amazon va installer des kiosques pharmaceutiques dans ses bureaux One Medical afin de permettre le retrait des ordonnances sur place, en commençant par Los Angeles.

Exxon Mobil a signé un nouvel accord avec l'Irak pour développer le champ pétrolier de Majnoon et étendre les infrastructures d'exportation dans le sud du pays.

Acadia Healthcare a nommé Todd Young au poste de directeur financier, sous la pression d'investisseurs activistes qui réclamaient des changements stratégiques et de gouvernance.

Confluent envisage une vente après avoir suscité l'intérêt de sociétés de capital-investissement et de technologie, suite à une baisse de la valeur de ses actions.

Eli Lilly a recruté Peter Marks, ancien haut responsable de la FDA américaine, pour diriger ses programmes de lutte contre les maladies infectieuses.

Les studios hollywoodiens et bollywoodiens font pression sur l'Inde pour protéger les contenus protégés par le droit d'auteur contre leur utilisation dans la formation des modèles d'IA.

Peter Scher, de JPMorgan, prendra sa retraite au printemps prochain ; le PDG Jamie Dimon soutient l'assouplissement des exigences en matière de résultats trimestriels et souligne l'investissement annuel de 2 MdsUSD dans l'IA.

Tesla lance des versions plus abordables des modèles Y et 3.

Intercontinental Exchange investit jusqu'à 2 MdsUSD dans Polymarket, un marché de prédiction basé sur la cryptographie.

Walt Disney acquiert les droits de la série de livres " Impossible Creatures " pour une nouvelle franchise cinématographique et s'associe à GM pour proposer un service de streaming embarqué via Disney+.

OpenAI et Anthropic envisagent d'utiliser les fonds des investisseurs pour régler d'éventuels litiges tout en développant leurs activités au Canada et en Inde.

La société xAI d'Elon Musk est sur le point de conclure un tour de financement de 20 MdsUSD, en partie grâce à l'investissement en capital de Nvidia.

Johnson & Johnson condamné à verser 966 MUSD.

Stellantis et GM risquent de se voir retirer 19,56 MdsUSD de financement pour les énergies propres par le gouvernement américain.

