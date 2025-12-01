Wall Street : en mode pause après le net rebond de Thanksgiving

La Bourse de New York devrait marquer une pause lundi après sa forte hausse de la semaine passée, dans des marchés qui font preuve de davantage de prudence en amont d'une série d'indicateurs à paraître dans les jours à venir.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,4% et 0,6%, annonçant un début de semaine en territoire négatif;



Le S&P 500 avait gagné plus de 3,7% lors de la semaine raccourcie de Thanksgiving, soit sa meilleure performance en plus de six mois, lorsque les marchés d'actions avaient bénéficié d'une tendance à l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



En parvenant à grignoter de justesse 0,1% sur l'ensemble du mois de novembre, l'indice de référence des gérants américains affiche désormais une série de sept mois consécutifs de hausse, une performance qui pourrait précéder un huitième mois de progression puisque décembre est statistiquement le second moins le plus haussier de l'année.



L'optimisme suscité par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre, jugée probable par 87% des traders selon l'outil FedWatch, pourrait bien permettre de prolonger le "rally" en cours.



Autre élément encourageant, la trajectoire ascendante des marchés d'actions semble être devenue beaucoup moins dépendante de la thématique de l'IA, comme l'illustre le récent accès de faiblesse de Nvidia qui n'a pas empêché Wall Street de rebondir à la faveur d'un retour en grâce des valeurs de la santé, qui avaient sous-performé depuis le début de l'année.



Côté indicateurs, les investisseurs se préparent à aborder une semaine relativement dense sur le front des statistiques, avec une attention toute particulière pour l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis qui paraîtra cet après-midi, avant l'annonce de sa composante mesurant l'activité dans les services attendue mercredi, deux publications qui devraient confirmer la bonne santé de l'économie américaine.



Vendredi, une première estimation de l'enquête de l'Université du Michigan pour décembre donnera un nouvel éclairage sur la confiance des ménages à l'approche de la saison des achats de fin d'année, avec un sentiment des consommateurs vu en hausse à 54 après 51 le mois dernier.



La parution de l'indice PCE pour le mois de septembre, qui aurait dû être diffusée en octobre si le "shutdown" ne s'était pas brusquement abattu sur les administrations fédérales, pourrait également raviver les débats entourant le calendrier des futures baisses de taux de la Fed.



L'attention se portera également sur le rapport sur l'emploi dans le secteur privé d'ADP pour le mois de novembre, qui sera d'autant plus suivi que les chiffres officiels des créations de postes se font particulièrement rares depuis le "shutdown" qui a conduit à une fermeture partielle des administrations ces dernières semaines.



Côté entreprises, la publication des résultats trimestriels du concepteur de logiciels d'entreprise Salesforce offrira un éclairage précieux sur la vigueur des investissements dans le "cloud" et l'IA.

