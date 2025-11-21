Wall Street : en ordre dispersé à l'issue d'une semaine volatile

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi en fin de matinée après avoir subi un lourd repli cette semaine sur fond de craintes concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Autour de 11h00 (heure locale), le Dow Jones signe un modeste rebond de 0,5% à 45 997 points, le S&P 500 grignote à peine 0,1% à 6 547,7 points, mais le Nasdaq Composite recule encore de 0,4% à 22 007,1 points pour revenir à des plus bas depuis septembre.



Après avoir amorcé un timide redressement hier en début de séance sous l'impulsion de la solide publication trimestrielle de Nvidia, Wall Street s'était lourdement retournée à la baisse durant la seconde partie de journée, la robustesse du dernier rapport sur l'emploi ayant amené les investisseurs à reconsidérer leurs anticipations d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale le mois prochain.



Les intervenants semblent cependant toujours vouloir s'accrocher aux espoirs d'une réduction du loyer de l'argent le 10 décembre, comme l'illustre leur réaction aux derniers propos tenus par John Williams, le président de la Fed de New York, concernant la possibilité d'un nouvel assouplissement sur le court terme.





De son point de vue, la banque centrale américaine peut encore réduire ses taux sans mettre en péril son objectif d'inflation, a-t-il déclaré lors d'un événement organisé à Santiago par la Banque centrale du Chili.



Ces commentaires ont incité les traders à revoir à la hausse leurs paris en faveur d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain, un scénario jugé de nouveau crédible à 75% contre seulement 39% hier.



Plus préoccupant en revanche, la net mouvement de repli subi par les grandes valeurs technologiques ces derniers temps ne semble toujours pas inciter les opérateurs à se lancer dans des opérations de rachats à bon compte, témoignant de la frilosité actuelle du marché.



"C'est vrai que les "bears" (investisseurs à la vente) semblent être sortis de leur hibernation avec la publication pourtant impressionnante de Nvidia", souligne dans une note diffusée dans la matinée par Dan Ives, analyste chez Wedbush,.



Celui-ci estime cependant que ce retrait s'apparente à celui qui avait suivi l'émergence de DeepSeek, l'IA chinoise à bas coûts, en tout début d'année.



Nvidia (-2%) essuie encore la plus forte baisse du jour sur le Dow Jones, suivi de Microsoft (-1,8%) et de Salesforce (-1,2%).



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow se replie pour l'instant de 2,4%, le S&P 500 lâche plus de 3% et le Nasdaq cède 4,2%.



Au cours de la semaine à venir, qui sera interrompue par la fête de Thanksgiving célébrée jeudi, une nouvelle série d'indicateurs dont les prix producteurs, pourrait permettre de mieux jauger l'évolution de l'activité économique et des perspectives de la Fed.