Wall Street en ordre dispersé, Alphabet au plus haut

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mercredi, le Dow Jones cédant du terrain face au repli du pétrole qui pèse sur les poids-lourds de l'énergie, tandis que le Nasdaq résiste grâce à Alphabet (Google) et aux autres géants technologiques.



A l'approche de la fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 45.214,3 points, le S&P 500 avance de 0,6% à 6452,1 points tandis que le Nasdaq Composite rebondit de 1,2% à 21.548,7 points.



Le rebond du secteur des hautes technologies, après plusieurs séances difficiles, est essentiellement alimenté par l'envolée du titre Alphabet (+8,3%), qui atteint de nouveaux plus hauts historiques après une décision de justice favorable à Google, la principale filiale du géant de l'Internet.



Dans une décision rendue hier soir, le juge fédéral de Washington Amit Mehta a considéré que le groupe californien n'aurait pas besoin de se séparer de son navigateur Chrome, échappant ainsi au scénario redouté d'un démantèlement de ses activités.



'Avec la disparition de cette épée de Damoclès et les progrès effectués dans l'IA, on peut s'attendre à une expansion des multiples de valorisation sur lesquels se traite le titre', pronostiquent les analystes de BofA.



D'autres mastodontes technologiques dans le viseur de la justice américaine comme Tesla (+3,5%), Apple (+3,1%) et Amazon (+0,7%) figurent parmi les plus fortes hausses du S&P.



Mais la chute du pétrole affecte la sphère plus traditionnelle de la cote, sur fond de rumeurs évoquant un possible relèvement de la production de l'Opep+ à l'issue de la réunion de l'organisation, prévue dimanche.



Conséquence, le WTI texan à échéance octobre chute de plus de 2% à 64 dollars le baril, ce qui conduit l'indice S&P de l'énergie (-2%) à essuyer la plus mauvaise performance du jour.



Dans ce compartiment, Chevron chute de 2% sur le Dow Jones, ExxonMobil lâche 2,2% et le parapétrolier Halliburton chute de 3,6%.



Sur le plan économique, les ouvertures de postes ont ralenti au mois de juillet, ce qui confirme la tendance à la décélération du marché de l'emploi observée dans les derniers indicateurs.



Selon le dernier rapport 'JOLTS' (Job Openings and Labor Turnover Survey) publié par Département du Travail à deux jours de son rapport officiel sur l'emploi, le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,18 millions contre 7,36 millions en juin, alors que les analystes l'attendaient autour de 7,77 millions.



Ces chiffres qui vont dans le sens d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed entraînent un repli du dollar, qui permet à l'euro de revenir vers 1,1675, ainsi qu'un reflux du rendement des obligations d'Etat à dix ans qui se tasse de plus de cinq points de base, autour de 4,22%.