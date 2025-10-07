Après plusieurs séances marquées par une relative insouciance face à l'absence d'indicateurs économiques, la prudence a repris le dessus mardi à Wall Street, entraînant une légère correction sur les principaux indices.

Alors que les marchés évoluaient encore près de leurs sommets, le S&P 500 recule de 0,38% pour retomber à 6 714,5 points. Le Dow Jones perd 0,20% à 46 602,9 points et le Nasdaq 100 lâche 0,55%, clôturant à 24 840,2 points.

La baisse des indices s’explique en grande partie par la publication d’une enquête de la Fed de New York, généralement peu suivie, mais qui a surpris par son impact. Celle-ci révèle une dégradation des anticipations des ménages, avec des projections d’inflation en hausse. Dans un contexte déjà incertain, cette annonce a suffi à refroidir l’enthousiasme des investisseurs.

Côté entreprises, Trilogy Metals a littéralement bondi de 211% après l’annonce d’une prise de participation de 10% par la Maison Blanche dans la société minière canadienne. IBM progresse de 1,54% grâce à un partenariat conclu avec Anthropic, qui permettra d’intégrer Claude, leur assistant IA, dans son portefeuille de logiciels à destination des entreprises.

À l’inverse, Tesla recule de 4,45%. L’annonce de la version "abordable" de son Model Y n’a pas convaincu les marchés, qui attendaient davantage de précisions sur les prix et la stratégie à venir.

Le repli du bitcoin a également pesé sur les valeurs liées aux cryptomonnaies. Coinbase a perdu 2,67%, tandis que Strategy a chuté de 8,7%, illustrant la volatilité toujours forte du secteur.