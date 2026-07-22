Au lendemain de belles hausses, les indices américains évoluent en ordre dispersé peu après l'ouverture. Le Dow Jones et le S&P 500 progressent respectivement de 0,51 et 0,10%, tandis que le Nasdaq 100 recule de 0,27% après un gain de 1,93% mardi.

Mardi, la tendance aux Etats-Unis a été soutenue par le rebond du secteur des semi-conducteurs, un mouvement qui a également été observé ce matin en Asie ou la Bourse de Corée du Sud a progressé de 0,74%, grâce aux très bonnes performances de ses deux valeurs phares : Samsung Electronics (+6,15%) et SK Hynix (+4,08%).



Aujourd'hui, la prudence devrait toutefois être de mise à New York alors que deux géants de la cote doivent publier leurs résultats ce soir après la clôture américaine. Tesla et Alphabet, la maison-mère de Google, se plieront à cet exercice et les comptes et les commentaires du second seront particulièrement observés, notamment la croissance des revenus dans le cloud et les prévisions de dépenses d'investissement.



Au niveau géopolitique, les échanges de frappes entre Téhéran et Washington se sont poursuivis pour la onzième nuit consécutive avec comme principal conséquence une poursuite du renchérissement des cours de l'or noir. A New York, le WTI gagne 0,10%, à 84,82 USD la baril et à Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 3,07%, à 94,13 USD, après avoir dépassé plus tôt les 95 dollars pour la première fois depuis six semaines.



En ce qui concerne la politique, Donald Trump a indiqué sur son réseau social qu'à compter du 1er août, tous les médicaments génériques importés aux Etats-Unis échapperont aux droits de douane pendant deux ans. A l'issue de cette période, ce droit sera porté à 100% pendant un an, puis à 200% par la suite. Cette mesure vise à relocaliser la production de médicaments génériques aux Etats-Unis, en pénalisant les entreprises qui décideraient de ne pas construire d'usines sur le territoire américain dans le délai qui leur est accordé.



Dans l'actualité micro et macro-économique



Aujourd'hui, aucune indicateur d'importance n'est programmé outre-Atlantique à l'exception des stocks hebdomadaires de pétrole.



Sur le marché des devises, le dollar est en très légère baisse (-0,06%) face à la monnaie unique et s'échange contre 0,8765 euro.



En revanche, l'actualité est plus dense du côté des entreprises. AT&T a dévoilé un bénéfice par action ajusté de 0,65 USD au titre du 2e trimestre 2026, à comparer à 0,54 USD au trimestre correspondant de l'exercice précédent, dépassant ainsi sensiblement le consensus du marché, qui s'établissait à 0,59 USD.



GE Vernova a annoncé un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de 2026, anticipant désormais un free cash-flow compris entre 11,5 et 12,5 MdsUSD, à comparer à une fourchette cible précédente allant de 6,5 à 7,5 MdsUSD.



American Express et ALL Accor, la plateforme de réservation et le programme de fidélité d'Accor, ont dévoilé un nouveau partenariat mondial qui sera déployé en 2026 dans 12 pays et territoires : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, France, Hong Kong, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Singapour.