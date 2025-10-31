Wall Street : en route pour une troisième semaine de hausse d'affilée

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi et se dirige ainsi vers une troisième semaine consécutive dans le vert, le soulagement suscité par les solides publications trimestrielles d'Apple et Amazon l'emportant sur les incertitudes entourant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones cale un peu et revient autour de son point d'équilibre, à 47.508,5 points, mais le S&P 500 avance encore de 0,3% à 6.844,7 points tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,8%



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow gagne pour l'instant 0,6%, le S&P prend 0,9% et le Nasdaq bondit de quasiment 2,8%.



Les trois indices s'apprêtent ainsi à boucler une troisième performance hebdomadaire positive d'affilée.



A l'issue d'une semaine mouvementée, Wall Street profite des résultats bien accueillis d'Apple et Amazon, qui sont venus confirmer que cette saison des publications du 3ème trimestre constituait un bon cru.



Après avoir ouvert en nette hausse, dans le sillage de perspectives favorables dues à la forte demande qui entoure l'iPhone 17, Apple recule désormais de 0,1%, victime de quelques prises de bénéfices après les records historiques atteints en début de semaine.



Avec un gain de plus de 10%, Amazon signe de son côté l'une des plus fortes progressions du jour après avoir dépassé, lui aussi, les attentes des analystes grâce à la vigueur de sa plateforme 'cloud' AWS, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 20% sur le trimestre écoulé.



Netflix est également bien orienté après avoir annoncé hier soir que son conseil d'administration avait approuvé une division par dix de la valeur nominale de ses actions ordinaires, une mesure destinée à rendre son cours de Bourse plus abordable aux salariés souhaitant participer au plan de stock options proposé par la plateforme de streaming vidéo.



Au final, les marchés d'actions américains devraient se sortir avec les honneurs de cette semaine cruciale, que beaucoup d'observateurs considéraient comme la plus décisive du quatrième trimestre au vu des nombreux éléments qui étaient susceptibles de faire trébucher des indices boursiers jugés richement valorisés.



Au vu de la résistance de la croissance économique, de la solidité des résultats d'entreprises robustes et du réchauffement des relations commerciales entre les Etats-Unis, beaucoup de professionnels estiment que Wall Street devrait continuer sur leur lancée haussière d'ici à la fin de l'année, voire jusqu'au début du prochain exercice.



A en croire les projections de SG et d'UBS, le S&P 500 devrait ainsi atteindre le niveau des 7300 points dans le courant du premier semestre, ce qui représente un gain supplémentaire de quelque 7% en comparaison des niveaux actuels.



Sur le marché des changes, la tonalité moins accommodante que prévu de la Fed propulse le dollar à des plus hauts de presque trois mois face à l'euro, qui retomber à 1,5540 après avoir enfoncé hier son support de 1,16.



Le rendement des Treasuries est stable, au-dessus de 4,09%, mais affiche logiquement un nette remontée sur la semaine en raison des inquiétudes entourant l'opportunité d'une troisième baisse de taux de la Fed au mois de décembre.



Le WTI se dirige quant à lui vers des pertes hebdomadaires, de l'ordre de 1,5%, tout comme l'or qui se dirige vers une seconde semaine consécutive de repli, même si l'once se reprend actuellement de 0,4% pour se hisser de nouveau au-delà de la barre des 4000 dollars.

