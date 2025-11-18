Les marchés américains ont de nouveau reculé mardi, pénalisés par les inquiétudes persistantes autour des valorisations technologiques et par une publication décevante de Home Depot, alors que les investisseurs attendent les résultats très anticipés de Nvidia.

Wall Street poursuit sa glissade, le S&P 500 enregistrant une quatrième séance consécutive de repli. L’indice a perdu 0,82% à 6 617,3 points, tandis que le Dow Jones a reculé de 1,07% à 46 091,6 points. Le Nasdaq 100, plus exposé au secteur technologique, a cédé 1,2% pour clôturer à 24 503,1 points.

La saison des résultats touche à sa fin, mais tous les regards se portent désormais sur Nvidia, qui publiera ses chiffres trimestriels mercredi après la clôture. Le groupe, véritable moteur du rally boursier autour de l’intelligence artificielle, a vu son titre reculer de 10% depuis le début du mois de novembre, les investisseurs s’interrogeant de plus en plus sur la soutenabilité de ses valorisations.

La séance a été marquée par la publication de Home Depot, jugée décevante. Le distributeur de matériel de rénovation a fait état de résultats inférieurs aux attentes et a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels, évoquant une demande en nette baisse. Le titre a chuté de 6% sur la séance, pesant sur le Dow Jones.

Jeudi, les marchés prendront connaissance du rapport sur l’emploi américain de septembre, dont la publication avait été retardée par le shutdown de l’administration fédérale. Ce chiffre est très attendu, alors que le président de la Fed a à plusieurs reprises souligné sa préoccupation face aux signes de fragilité du marché du travail.

Selon l’outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 51% la probabilité d’une baisse des taux directeurs lors de la réunion monétaire de décembre.