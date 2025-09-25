Troisième séance consécutive de repli pour Wall Street, aggravée cette fois par la lourde correction d'Oracle après l'annonce d'une émission obligataire de grande ampleur.

Dans le sillage des deux précédentes séances, les indices américains ont de nouveau terminé dans le rouge jeudi 25 octobre. Le S&P 500 a reculé de 0,50% à 6 604,7 points, le Dow Jones a cédé 0,38% pour clôturer à 45 947,3 points, et le Nasdaq 100 a perdu 0,43% à 24 397,3 points.

Le titre Oracle a chuté de 5,58% après l’annonce d’une émission obligataire de 18 milliards de dollars. Une opération qui soulève des doutes quant à la capacité du groupe à s’imposer parmi les géants du cloud et des hyperscalers.

Parallèlement, CNBC rapporte que l’accord autour de TikTok serait proche d’aboutir. TikTok USA serait dirigé par un consortium regroupant Oracle, le fonds Silver Lake et le conglomérat émirati MGX, qui détiendraient ensemble près de 45% du capital de la nouvelle entité.

À l’inverse d’Oracle, Intel continue de grimper, soutenu par les rumeurs d’un financement venu d’Apple (+1,81%) : le titre s’adjuge 8,87% après une hausse de 6,41% la veille. Marvell progresse également de 4,64%, porté par le relèvement de son objectif de cours par un broker.

CarMax signe la plus forte baisse du S&P 500 avec une chute de 20,06%. Le distributeur de voitures d’occasion a dévoilé des résultats trimestriels nettement en recul, confirmant les difficultés persistantes dans son secteur.

Pour mettre fin à cette série négative, les investisseurs misent désormais sur un indicateur d’inflation plus favorable, qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle baisse des taux. La Fed doit se réunir en octobre pour trancher sur une éventuelle réduction de 25 points de base, et Jerome Powell a récemment rappelé que l’inflation restait selon lui "encore trop élevée".