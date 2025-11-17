Wall Street : encore un rebond salvateur, semaine positive à l'arrachée

Les indices US ont bien failli nous rejouer le scénario du vendredi précédent : après une chute initiale de -1,5% des principaux indices, qui mettait à mal d'importants supports moyen-terme (idem une semaine auparavant), alors que le 'VIX' s'envolait vers 23, un 'funiculaire haussier' salvateur s'est enclenché 15h35 (et non pas à mi-séance comme le 7 novembre, où le suspense devenait angoissant).



Un 'algo' implacable a 'payé' le marché durant 2 heures et demi, sans jamais marquer la moindre pause, et quand les supports et moyennes mobiles les plus suivis ont été 'sécurisés', les acheteurs se sont contentés de maintenir la situation en l'état, le 'VIX' finissant sur un repli symbolique de -1% à 19,85.



Pour illustrer le fil de la séance, après une ouverture en forme de trou d'air de -1,5 à -1,7% (vers 24 535), le Nasdaq-100 a progressé de +0,75% jusque vers 25 200, avant de terminer sur un gain symbolique de +0,06% et de 'sauver' le seuil des 25 000, et donc la MM50 qui gravitait vers 24 900.



Même scénario pour le S&P 500, revenu un peu miraculeusement de 6650 vers 6775 et qui évoluait encore dans le vert à 21h40, avant de fléchir à -0,05% vers 6734, 'sauvant' également le support crucial des 6700.



Du coup, la semaine qui menaçait de s'achever dans le rouge ressort marginalement positive : +0,1% pour le S&P 500 et +0,65% pour le Dow Jones (qui a effacé la moitié de ses gains hebdomadaires ce vendredi).



Les leaders du rebond matinal furent les 'technos', avec Micron +4,2%, Supermicro +3,8%, Nvidia +1,8%, Microchip +1,3%, Palantir +1,1%... les GAFAM restant ancrées dans le rouge, mais avec des écarts modestes.



Le rebond de la matinée s'est enclenché sans que l'on puisse le relier à une 'stat', et encore moins à une déclaration apaisante d'un membre de la Fed : ce fut tout l'inverse puisque 48 heures après Susan Collins et Raphael Bostic (qui quittera la Fed en mai 2026), Jeffrey Schmid, patron de la Fed de Kansas City, a qualifié la politique monétaire actuelle de 'modérément restrictive', jugeant les niveaux de taux actuels appropriés, au vu des inquiétudes persistantes concernant l'inflation qui à son avis, restait 'trop élevée'.



Et il ajoutait que 'l'économie US continue d'afficher une bonne dynamique avec un marché du travail moins dynamique mais globalement équilibré'.



Les T-Bonds ont réagi de façon assez négative (malgré le 'risk-off' initial de Wall Street) avec +5,2 points de base sur le '10 ans' à 4,15%, +4,8 points de base sur le '30 ans' à 4,75%... et +2,2 points de base sur le '2 ans' à 3,61%.



Le retour des publications macroéconomiques, qui devraient reprendre aux Etats-Unis lors de la semaine à venir avec la réouverture des services publics, n'en sera que davantage suivi, sachant que l'économie américaine, même si elle ne semble pas menacée de contraction à court terme, commence à montrer des signes de décélération, visibles notamment du côté du marché de l'emploi : de 'mauvais chiffres' seraient donc une 'très bonne nouvelle' vu la trajectoire négative des T-Bonds cette semaine.



A noter un vrai trou d'air sur les 'cryptos', comme le vendredi précédent, mais avec de nouveaux 'plus bas' et un Bitcoin sous les 95 000 dollars (94 700 dollars à 22h00, lors de la clôture de Wall Street) qui contrairement au vendredi précédent, tarde à rebondir pour 'sauver' les 100 000 dollars.