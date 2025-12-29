Après une année rythmée par une actualité dense, aussi bien sur le plan macroéconomique que du côté des entreprises, les indices américains parviennent à conserver une dynamique globalement positive.

À l’approche de la fin d’année, le moment est venu de prendre du recul sur un marché américain particulièrement mouvementé. L’année 2025 aura notamment été marquée par le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ses décisions géopolitiques et macroéconomiques ont largement influencé la trajectoire de Wall Street, mais aussi celle des marchés mondiaux.

À ce contexte politique s’est ajoutée une inquiétude croissante des investisseurs concernant l’avenir du secteur technologique et le risque d’une bulle spéculative autour des valeurs liées à l’intelligence artificielle. Cette nervosité a été symbolisée dès le début de l’année par un premier choc majeur : l’arrivée en Occident de l’agent conversationnel DeepSeek, présenté comme une alternative open-source et moins coûteuse, capable de rebattre les cartes du secteur.

Malgré ces craintes et ces turbulences, le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont fait preuve de résilience. En 2025, les deux indices affichent des progressions respectives proches de 18% et 22%. Des performances solides, bien que légèrement inférieures à celles de 2024, année durant laquelle ils avaient bondi de 25% et 27%.

La technologie reste, sans surprise, le secteur le plus performant au sein du S&P 500 cette année. Elle est suivie par les matériaux de base, portés notamment par les sociétés minières qui ont profité de la hausse du prix de l’or ainsi que de fortes demandes autour des terres rares et du cuivre. Viennent ensuite des secteurs plus défensifs, comme les services aux collectivités et les services financiers, reflet d’une volatilité particulièrement marquée en 2025.

Si la technologie demeure le principal moteur du marché, les doutes autour de l’intelligence artificielle ont laissé des traces. Ils sont visibles dans les performances de certaines mégacapitalisations. Apple (+9%) et Meta (+13%) sous-performent nettement un secteur technologique en hausse d’environ 35%. La raison tient en grande partie à leur retard relatif dans le virage stratégique autour de l’IA.

À l’inverse, certains acteurs ont pleinement profité de la nouvelle vague d’investissements. Micron (+239%), Seagate (+232%) et Western Digital (+204%) figurent parmi les plus fortes hausses de l’indice, portés par une demande massive pour les puces mémoire, devenues indispensables au développement des infrastructures d’intelligence artificielle.

L’année 2026 s’annonce désormais comme une étape charnière pour le secteur. Alors que les interrogations sont déjà nombreuses, l’intelligence artificielle devra démontrer sa capacité à générer des bénéfices concrets, ou à tout le moins à s’en rapprocher. Un passage obligé pour justifier les valorisations élevées et maintenir la confiance des investisseurs.