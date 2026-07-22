Wall Street entre tensions géopolitiques et résultats d'entreprises

Les marchés actions américains évoluent sans tendance marquée ce mercredi. Le Dow Jones progresse de 0,12%, tandis que le Nasdaq recule de 0,54%, les investisseurs arbitrant entre la hausse des cours du pétrole, alimentée par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, et l'attente des résultats trimestriels des géants de la technologie, à commencer par Alphabet.

Sur le front géopolitique, les gardiens de la révolution revendiquent des attaques en Jordanie et l'armée bahreïnie a déclaré avoir repoussé "plusieurs attaques iraniennes". Un média iranien a par ailleurs fait état d'une frappe américaine sur l'île de Larak, dans le détroit d'Ormuz.



Donald Trump a réitéré mercredi ses menaces contre l'Iran. Le président américain a déclaré que les Etats-Unis " bombarderont et détruiront un pont ou une centrale électrique" chaque fois que Téhéran s'en prendra à un navire dans le détroit d'Ormuz.



Alors que les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la onzième nuit consécutive, Donald Trump a indiqué que les Etats-Unis n'en avaient "pas fini" avec l'Iran, affirmant qu'une nouvelle opération pourrait viser un complexe nucléaire souterrain secret situé dans la montagne Kolang.



En réponse, le commandement des forces armées iraniennes, Khatam al-Anbiya, a averti que toute attaque contre ce site entraînerait des représailles contre les intérêts américains ainsi que ceux de leurs alliés au Proche-Orient.



Par ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche a prévenu que les Etats-Unis répondraient militairement si les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, tentaient de perturber ou de bloquer le trafic maritime en mer Rouge.



Des valeurs en mouvement



Côté entreprises, Super Micro Computer (+24%) flambe à New York après avoir annoncé un carnet de commandes record, avec plus de 60 milliards de dollars de nouvelles commandes enregistrées au quatrième trimestre. En revanche, le chiffre d'affaires devrait ressortir dans le bas de la fourchette initialement anticipée, comprise entre 11 et 12,5 milliards de dollars.



L'assureur Chubb (-3,69%) a publié un chiffre d'affaires de 15,8 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes du marché. Son bénéfice ajusté par action, de 7,26 dollars, a toutefois largement dépassé le consensus.



AT&T (+4,84%) a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, soutenus notamment par une croissance plus forte que prévu du nombre de nouveaux abonnés mobiles.



Enfin, Philip Morris International (+0,94%) a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 11,19 milliards de dollars, en hausse de 14% sur un an, dépassant nettement les attentes des analystes, qui tablaient sur 10,6 milliards de dollars.



Sur le front des statistiques, l'agenda est particulièrement calme ce mercredi.