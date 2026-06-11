Wall Street : euphorisé par le 'TACO' qui tombe bien à la veille de l'IPO et de la Coupe du Monde

Une séance qui s'annonçait sous des auspices assez médiocres s'achève dans une euphorie débridée, avec +3,3% sur le Nasdaq, +1,75% sur le S&P500, +1,85% sur le Dow Jones et un tonitruant +3% sur le Russell-200 à 2.920Pts.

Publié le 11/06/2026 à 22:24 Partager

Sans surprise, Donald Trump annonce l'annulation des frappes contre l'Iran : imaginez le symbole d'un Président déchainant l'enfer le jour même où il inaugure officiellement le début de la Coupe du Monde de football... à l'encontre d'un pays qui figure parmi les qualifiés pour cette compétition.



Pour le reste, on en revient au schéma classique des "TACOS" précédents, notamment celui du 7 avril où il annonçait la "disparition d'une civilisation" au cours de la nuit prochaine avant de "suspendre" les opérations et d'annoncer un cessez le feu.



En l'occurrence, tout le monde sera d'accord pour trouver opportun une trêve au Moyen Orient... et c'est assorti de la même promesse que lors des 29 "accords imminents" précédents : "la finalisation d'un accord n'est plus qu'une affaire de détails, la partie iranienne est prête à signer, c'est quasiment fait".

Ce fut à chaque fois démenti mais comment ne pas célébrer cette annonce à la veille de l'IPO de SpaceX, et alors que les premiers matchs vont commencer à la veille du weekend.

La raison du bond en avant de +2% en 30 minutes qui a commencé vers 19H25 (à la mi-séance à Wall Street) n'était pas encore de notoriété publique.. mais à chaque fois qu'un tel mouvement s'est produit depuis le 30 mars dernier, c'est parce qu'une "rumeur" positive se répandait au sein d'un cercle d'initié, puis elle devenait officielle avec un communiqué de Donald Trump au sujet d'un "accord de paix imminent".



Cette hypothèse était corroborée par une soudaine chute du pétrole de -7% du "WTI" vers 86,2$ et de -6% du Brent vers 89$.



Dès qu'une détente du climat géopolitique est envisagé, les investisseurs se précipitent sur les "Mag-10" (les titans de la "tech") et le scénario est parfaitement conforme ce soir, avec un "SOXX" qui s'envole de +8,3% vers 586$, et inscrit sa 3ème meilleure clôture de l'histoire, à 3% de ses sommets du 2 juin (605$).



Parmi les vedettes du jour, Sandisk explose de +14,3%, KLA de +13,2%, Lam Research de +12,7%, ARM de +11,3%, Applied Mat de +10,9%, Micron de +10,5%... et Microchip qui stagnait vers 17H30 finit à +5,4%.



Autres signes d'une forte décrue du stress, le "VIX" plonge de -12% vers 19,50 et le Dollar reperd du terrain : le "$-Index" rechute de 100,3 vers 99,65 (-0,3%), soit -0,7% en ligne droite, ce qui constitue un mouvement "significatif".



Côté "stats" US, les 2 indicateurs publiés ce jeudi ont envoyé des signaux contrastés.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus fortement qu'attendu : +4 000 pour s'élever à 229 000 unités, alors que les analystes tablaient sur un repli vers 220 000.



Parallèlement, l'indice des prix à la production a nettement accéléré en mai, à 6,5% en rythme annuel, soit +1,1% en mai par rapport à avril, là où les analystes tablaient sur une augmentation de 0,7%.

En revanche, les données du mois d'avril ont été révisées à la baisse de +1,4 à +1,1% en "séquentiel".



La probabilité d'une hausse de taux aux Etats Unis vient de passer le cap des deux tiers alors qu'un consensus du même ordre au mois de janvier tablait sur trois baisses de taux d'ici la fin de l'année.



Le rendement des T-Bonds savoure également le plongeon du prix du baril consécutif aux annonces de Donald Trump : le "10 ans" qui affichait encore à 4,55% en matinée finit à 4,455% (-8,5Pts), le "30 ans" qui stagnait au-dessus des 5,00% efface -7Pts à) 4,955%, le "2 ans" -7,3Pts à 4,054% alors qu'il gravitait au-delà des 4,15% en début de séance.



Et pour terminer, au dernier recensement des ordres d'achat de titres SpaceX, l'IPO serait sursouscrite par un facteur 4 et le cours sur les sites de paris serait de l'ordre de 160$, soit 20% au-dessus du cours d'introduction.