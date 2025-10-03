Le vert domine à Wall Street, mais pas pour tout le monde. Alors que le S&P 500 et le Dow Jones ont prolongé leur progression vendredi, la faiblesse des valeurs technologiques a entraîné le Nasdaq dans le rouge.

Dans un contexte économique chaotique où l’espoir d’une nouvelle baisse des taux continue de soutenir la confiance, le S&P 500 a grappillé 0,01% pour clôturer à 6 175,7 points. Le Dow Jones a progressé de 0,51% à 46 758,2 points. En revanche, le Nasdaq 100 a reculé de 0,43%, terminant à 24 785,5 points, plombé par le repli des grandes valeurs tech.

Parmi les plus fortes baisses du jour, Nvidia a perdu 0,7% et Tesla 1,42%. Palantir a enregistré la chute la plus marquée du Nasdaq 100 (-7,47%), après qu’un communiqué de l’armée américaine a révélé de graves failles de sécurité dans un système de communication co-développé avec Anduril.

Sur le plan économique, les investisseurs ont pris connaissance de l’indice ISM des services, qui fait état d’une contraction de l’emploi dans le secteur pour le quatrième mois consécutif. Cette donnée a renforcé la conviction que la Fed devrait à nouveau assouplir sa politique monétaire.

Jerome Powell avait déjà exprimé ses inquiétudes quant à la faiblesse du marché de l’emploi lors de la précédente baisse des taux. La Réserve fédérale se réunira le 29 octobre et, selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une nouvelle réduction de 25 points de base est désormais estimée à 94,6%.