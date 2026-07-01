Wall Street évolue en ordre dispersé sur fond de regain de tensions entre Washington et Téhéran

Les principaux indices de Wall Street évoluent en ordre dispersé ce mercredi, les investisseurs adoptant une position attentiste face à la reprise des tensions entre Washington et Téhéran. Le S&P 500 oscille autour de l'équilibre, le Dow Jones affiche une légère progression, tandis que le Nasdaq 100 recule de 0,9%, pénalisé par des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques.

Téhéran a annoncé refuser de rencontrer les principaux émissaires américains envoyés dans la région, laissant craindre une nouvelle dégradation de la situation. Dans le même temps, des sources citées par Reuters indiquent que des échanges ont bien eu lieu entre les délégations américaine et iranienne à Doha. Ces déclarations contradictoires entretiennent l'incertitude et suggèrent qu'un accord durable reste encore difficile à concrétiser.



Sur le plan macroéconomique, l'activité manufacturière américaine a ralenti en juin après le fort rebond observé le mois précédent, selon les données publiées par l'Institute for Supply Management (ISM).



L'attention se porte désormais sur le rapport sur l'emploi de juin, attendu jeudi. Ce rendez-vous est considéré comme déterminant pour évaluer la solidité du marché du travail américain et affiner les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale.



À l'approche de la saison des résultats d'entreprises, les investisseurs scrutent chaque publication économique afin d'évaluer le risque d'un nouveau resserrement monétaire. Une inflation persistante ou un marché de l'emploi toujours très dynamique pourraient inciter la Fed à relever une nouvelle fois ses taux directeurs et à les maintenir à un niveau élevé plus longtemps. Selon les données compilées par LSEG, les marchés anticipent désormais au moins une hausse supplémentaire des taux d'ici la fin de l'année.



Parmi les principales variations de la séance, Meta Platforms bondit de plus de 11% après des informations selon lesquelles le groupe prépare le lancement d'une activité de services cloud destinée à commercialiser ses capacités excédentaires de calcul pour l'intelligence artificielle. Cette initiative pourrait permettre à l'entreprise de mieux valoriser ses investissements massifs dans les infrastructures d'IA.



À l'inverse, Shutterstock chute de près de 29% après avoir annoncé l'abandon de son projet de fusion avecGetty Images, une décision mal accueillie par les investisseurs.



Kroger recule de 1,9% après avoir officialisé le rachat de la chaîne de supermarchés Giant Eagle dans une opération valorisée à 1,65 milliard de dollars.



General Mills progresse de 8,5% à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus principalement par les effets tirés de ses mesures de réductions de coûts.



Enfin, selon le Financial Times, le groupe français CMA CGM serait sur le point d'acquérir l'activité de logistique tierce de FedEx pour environ 1,4 milliard de dollars.