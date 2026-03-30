Wall Street évolue en ordre dispersé, suspendue aux tensions au Moyen-Orient

Les marchés américains ont terminé la séance en ordre dispersé, partagés entre l'optimisme suscité par de possibles discussions avec l'Iran et les inquiétudes liées à un élargissement du conflit au Moyen-Orient. Dans ce contexte incertain, le S&P 500 a reculé de 0,39% à 6 343,7 points. Le Dow Jones a légèrement progressé de 0,11% à 45 216,1 points, tandis que le Nasdaq 100 a cédé 0,78% à 22 953,3 points.

Donald Trump a évoqué des discussions "sérieuses" avec ce qu'il a qualifié de "régime plus raisonnable", laissant entrevoir une possible issue diplomatique au conflit. Dans le même temps, il a maintenu un ton ferme, appelant à l'ouverture du détroit d'Ormuz sous peine de frappes visant les installations pétrolières et les centrales électriques iraniennes.



De son côté, Téhéran a rejeté ces propositions, les jugeant irréalistes, illustrant la fragilité des espoirs de désescalade.



Le soutien mesuré de la Fed



Les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont néanmoins apporté un certain soutien aux marchés. Ce dernier a estimé que les anticipations d'inflation à long terme demeuraient globalement stables malgré le choc énergétique en cours, précisant que la Fed n'était pas encore contrainte de trancher sur sa réponse monétaire.



Dans ce contexte, les anticipations des investisseurs ont évolué. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés monétaires n'anticipent désormais plus aucune baisse de taux cette année, alors qu'ils en prévoyaient encore deux avant le début du conflit.



Des mouvements marqués sur certaines valeurs



Sur le front des entreprises, Sysco a chuté de 15,29% après avoir officialisé l'acquisition du grossiste alimentaire Jetro Restaurant Depot pour une valeur d'entreprise d'environ 29,1 milliards de dollars.



À l'inverse, Palo Alto Networks a progressé de 4,99% après l'annonce d'un achat de 68 085 actions par son directeur général, Nikesh Arora, pour un montant proche de 10 millions de dollars. Il s'agit de son premier investissement personnel dans le groupe depuis 2019.