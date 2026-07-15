Wall Street fait abstraction des tensions au Moyen-Orient

Les marchés actions américains sont attendus en hausse à l'ouverture, les investisseurs conciliant des indicateurs économiques rassurants, une saison de résultats bien orientée et un contexte géopolitique qui reste néanmoins tendu. A quelques minutes des premiers échanges, les contrats à terme sur le Dow Jones et le Nasdaq 100 progressent respectivement de 0,32% et 0,65%.

Sur le plan géopolitique, l'armée américaine a annoncé mercredi avoir mené une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires situées sur l'île iranienne de Grande Tunb. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), cette opération de 90 minutes a permis de réduire davantage les capacités de l'Iran à mener des attaques contre les navires marchands transitant par le détroit d'Ormuz.



Dans le même temps, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, a estimé dans un entretien accordé à Bloomberg que le détroit demeurait "trop dangereux pour que les navires commerciaux puissent y transiter".



Sur le front macroéconomique, les indicateurs publiés avant l'ouverture ont apporté un soutien aux marchés. L'indice manufacturier de la Fed de New York a bondi à 15,6 en juillet, contre 5,7 en juin, dépassant largement le consensus établi à 9,3 et traduisant une nette amélioration de l'activité industrielle dans la région.



Autre statistique suivie de près, les prix à la production (PPI) ont reculé de 0,3% en juin sur un mois, après une hausse de 0,6% en mai, alors que les économistes anticipaient une évolution stable. Cette baisse alimente l'idée d'un ralentissement des tensions inflationnistes et pourrait conforter les anticipations d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.



La saison des résultats continue par ailleurs de soutenir le sentiment de marché.



BlackRock a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, porté par la progression des actifs sous gestion et la résilience de ses activités.



Johnson & Johnson a également dépassé les prévisions du marché, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la solidité de ses divisions pharmaceutique et medtech.



Enfin, Morgan Stanley a annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel, soutenue par le dynamisme de ses activités de banque d'investissement, notamment dans les fusions-acquisitions, malgré un environnement économique et géopolitique toujours incertain.