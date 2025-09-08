Wall Street : fin de semaine dans le rouge après le NFP

Après un florilège de records absolus au cours du premier quart d'heure, le rouge a rapidement dominé à Wall Street vendredi. Les écarts finaux sont limités (-0,5% au pire) et cela ne gâche pas la belle dynamique haussière de la semaine : le Dow Jones a abandonné 0,5% à 45 400, le S&P 500 a cédé 0,3% à 6481,5 et le Nasdaq Composite s'est effrité de moins de -0,05% à 21 700.



Le Nasdaq-100 a fini en revanche à +0,1% grâce aux +9,5% de Broadcom (un 'poids lourd' qui a battu un record à 335 dollars et qui 'pèse' désormais 1 575 MdsUSD), puis aux +3,6% de Tesla (+6,5% en 3 séances grâce à ses projets dans l'IA, pour 1.131 MdsUSD de 'capi') .



Wall Street s'est d'abord réjoui de la hausse du chômage et du plongeon des créations d'emploi (entre 14h30 et 16h00) et cela a propulsé le Dow Jones à 45 770, le S&P 500 à 6 525 et le Nasdaq Composite à 21 860 : le 'carton plein' dont chaque investisseur rêvait avec la confirmation du scénario de 3 baisses de taux d'ici fin 2025.



Mais ce ralentissement économique n'est peut-être pas une si bonne nouvelle car si les taux baissent, cela a été 'pricé' au-delà du raisonnable durant tout l'été : Wall Street a-t-il vendu la nouvelle ?



Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis (NFP) est bien apparu comme une ultime case à cocher en vue d'un scénario à 3 baisses de taux de la Réserve fédérale d'ici fin 2025.

Les taux US se sont détendus fortement : -10 points de base sur le '10 ans' US à 4,076% (contre 4,300% il y a une semaine), et -10,5 points de base sur le '30 ans' à 4,768% (contre 5,000% 48 heures auparavant).



Les traders tablent désormais avec une probabilité de plus de 99% sur une baisse de 25 points de base le 17 septembre, et une réduction de -50 points de base réunit maintenant 11% des suffrages, selon le baromètre FedWatch du CME.



La tendance au ralentissement du marché du travail, illustrée dans les enquêtes ADP et 'JOLTS' parues les derniers précédents, a bien été confirmée dans les chiffres officiels du Département du Travail à 14h30 avec 22 000 créations de postes au mois d'août, contre 73 000 en juillet et les 75 000 à 80 000 attendues, pour un taux de chômage paru, comme prévu, en hausse de 0,1 point à 4,3%.



Au-delà de la situation de l'emploi, la Fed surveille toujours avec une grande attention l'évolution de l'inflation et l'impact sur les prix des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, des pressions qui pourraient apparaître dans les prochains indices CPI et PPI.