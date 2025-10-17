Wall Street : fin de semaine sans tendance, mais l'incertitude reflue

La Bourse de New York évolue sans grande tendance vendredi, les prises d'initiatives s'avérant limitées à l'issue d'une semaine volatile, marquée par le début de la saison des résultats, un regain d'inquiétudes concernant les relations commerciales avec la Chine et un retour des interrogations sur la santé des banques régionales américaines.



Vers 11h15 (heure locale), le Dow Jones est stable autour de 45.946,4 points, le S&P 500 cède 0,2% à 6617 points et le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 22.485,3 points.



Après l'escalade verbale des derniers jours entre Washington et Pékin, les intervenants réservent un accueil plutôt favorable aux derniers propos du président américain, qui a notamment estimé que la mise en place de droits de douane de 100% sur les importations chinoises ne constituait pas une solution 'durable' et que les négociations avec la Chine devaient viser un accord 'équitable'.



Le locataire de la Maison Blanche a en outre manifesté l'intention de rencontrer le président chinois Xi au cours des deux prochaines semaines, une déclaration que les investisseurs interprétaient comme le signe d'un possible apaisement des tensions commerciales persistantes entre les deux premières puissances économiques mondiales.



La rhétorique plus mesurée de Donald Trump offre un peu de répit à des marchés qui avaient été secoués la veille par un retour des inquiétudes autour de la santé des banques régionales américaines, un scénario qui rappelle celui traversé au printemps 2023 et qui avait suscité la crainte d'une contagion aux poids lourds du secteur.



Le recul d'hier avait conduit certains investisseurs à penser que la consolidation de Wall Street - maintes fois évoquée depuis que le S&P 500 ait grimpé de plus de 30% en six mois - était enfin là.



Cela ne semble pas en prendre le chemin ce matin puisque les grandes banques américaines comme JPMorgan (-1,4%) ou Goldman Sachs (-1,7%) parviennent à limiter leurs pertes aujourd'hui, voire carrément à repartir à la hausse comme Bank of America (+2%).



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones s'adjuge pour l'instant pas loin de 1%, le S&P 0,9% et le Nasdaq 1,3%.



'C'est une bonne chose qu'on finisse la semaine sur des scores positifs au vu de la nervosité qui gagne le marché, notamment en ce qui concerne toutes ces histoires de 'bulle' autour des valeurs de l'IA', se félicite un trader.



La tendance positive est par ailleurs confortée par les bons résultats d'American Express, qui s'adjuge plus de 5% dans le sillage de la révision à la hausse de ses objectifs annuels, due au succès de sa carte Platinum.



Comme le montrent ces résultats meilleurs que prévu, la saison des publications de résultats pour le troisième trimestre se déroule plutôt bien à Wall Street. La semaine prochaine, les investisseurs prendront connaissance des annonces de Nerflix, Tesla, IBM et Intel.



Le 'VIX' qui s'était envolé au-delà de 25 points la veille, recule de 3% vers 24,6, ce qui montre que les investisseurs respirent de nouveau un petit peu et l'atténuation de l'aversion pour le risque se traduit par une consolidation des T-Bonds, dont le rendement à dix ans se retend de plus de quatre points vers 4,02%.



Le dollar regagne 0,2% face à l'euro et l'or cède plus de 1% suite aux annonces de Trump sur la Chine.