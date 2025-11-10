L'État fédéral américain retrouve peu à peu sa capacité de fonctionnement : il s'agit simplement d'un retour à la normale, certes, mais les marchés accueillent cette nouvelle avec enthousiasme. Après des semaines de bras de fer législatif, les sénateurs ont fait avancer un texte qui devrait rouvrir les portes de Washington, au moins jusqu'à la fin janvier. Les investisseurs, privés depuis un mois de données économiques officielles, sont soulagés. Lundi matin, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse.

La fermeture de l'administration, la plus longue de l'histoire américaine, avait gelé toute publication statistique officielle. Les économistes naviguaient à vue, contraints de se reposer sur des estimations privées et leur intuition, deux repères bien fragiles. Dans un contexte où l'élan haussier de l'intelligence artificielle s'essouffle et où les doutes s'intensifient sur la trajectoire des taux d'intérêt américains, les marchés actions voient ainsi dans la fin du blocage budgétaire à Washington une véritable bouffée d'oxygène.

Grâce au soutien controversé de quelques élus démocrates, le Sénat a voté une loi de financement du gouvernement jusqu'au 30 janvier 2026. La question la plus sensible, l'extension des remboursements de santé, fera l'objet d'un vote séparé.

La levée du shutdown dans les prochains jours aura de multiples conséquences. Celle que les financiers scruteront le plus attentivement sera sans doute la publication des nombreuses statistiques en attente, car elles orienteront la décision de la Réserve fédérale américaine lors de sa dernière réunion de politique monétaire de l'année, en décembre.

Cette perspective a suffi à redonner le sourire aux investisseurs. Même les valeurs technologiques, malmenées la semaine dernière par des inquiétudes sur leurs valorisations et sur la frénésie de dépenses liées à l'IA, ont retrouvé de l'allant. Nvidia, Alphabet et Meta gagnaient du terrain avant l'ouverture de Wall Street.

Tout le monde, cependant, ne partage pas cette euphorie. Les assureurs santé, pris dans le tourbillon d'un nouveau revirement de la Maison-Blanche, ont lourdement chuté après que Donald Trump a évoqué l'idée de rediriger les subventions de l'Affordable Care Act directement vers les particuliers. Le titre Centene a plongé de 9%, UnitedHealth a perdu près de 2%.

L'humeur générale de Wall Street reste ambivalente. Malgré l'une des meilleures saisons de résultats depuis des années (83% des entreprises du S&P 500 ont dépassé les prévisions) les marchés peinent à transformer ces bénéfices en confiance. Le Nasdaq vient d'enregistrer sa pire semaine depuis les débuts de la guerre commerciale de Trump, signe que même les bonnes nouvelles peuvent tomber au mauvais moment.

Au-delà des actions, le marché obligataire trahit une certaine nervosité. Les rendements des bons du Trésor ont légèrement progressé à l'approche de la fin du shutdown, reflétant à la fois un regain d'appétit pour le risque et une inquiétude croissante face à l'envolée de la dette américaine. La demande étrangère pour les Treasuries s'érode, et les stratégistes préviennent que les investisseurs pourraient bientôt exiger des taux plus élevés pour continuer à financer Washington.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, portés par les espoirs d'une résolution budgétaire et par des rumeurs d'un retour de la coopération commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'or a bondi, les opérateurs pariant sur d'éventuelles baisses de taux en décembre, tandis que le cuivre a également progressé, signe que la demande mondiale reste dynamique.

Par ailleurs, Donald Trump a proposé de verser 2 000 dollars à tous les Américains, à l'exception des "revenus élevés", afin d'atténuer l'impact de l'inflation liée aux droits de douane.

Sur le plan macroéconomique, il est encore un peu tôt pour espérer le retour des statistiques officielles aux États-Unis : la machine administrative aura besoin de temps pour redémarrer une fois le shutdown levé. Côté entreprises, les investisseurs attendent les résultats des géants technologiques chinois (Alibaba, Tencent, Netease, SMIC) ainsi que ceux des sociétés américaines exposées à l'IA (CoreWeave, Applied Materials).

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99,437

: 99,437 Or: 4 094 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,91 USD (WTI) 60,35 USD

BRENT : 63,91 USD (WTI) 60,35 USD États-Unis 10 ans : 4,14%

: 4,14% BITCOIN: 106 392 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Rumble a annoncé une réduction de ses pertes au troisième trimestre et une légère baisse de son chiffre d'affaires, a accepté d'acquérir Northern Data dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 766,86 MUSD, et a obtenu jusqu'à 250 MUSD en services GPU et en engagements publicitaires de la part de Tether.

Caledonia Mining a enregistré une forte hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, maintenant ses prévisions de production d'or pour l'exercice 2025.

Sibanye Stillwater et Appian Capital ont conclu un accord à 215 MUSD concernant l'annulation d'un contrat minier au Brésil, évitant ainsi de nouvelles poursuites judiciaires.

Petronas, Enilive et Euglena ont commencé la construction d'une bioraffinerie en Malaisie qui produira des carburants durables et entrera en service au second semestre 2028.

Shoprite a augmenté ses ventes de 8,0% au premier trimestre et poursuit le processus réglementaire visant à vendre son activité de mobilier en Afrique du Sud.

KKR, TPG et Warburg Pincus sont en concurrence pour acquérir Acclime dans le cadre d'une transaction évaluant la société à plus de 900 MUSD.

Visa et Mastercard sont sur le point de conclure un accord visant à réduire les commissions d'interchange, ce qui pourrait modifier l'utilisation des récompenses liées aux cartes de crédit.

Pfizer a remporté une guerre d'enchères contre Novo Nordisk pour acquérir la start-up Metsera, spécialisée dans les médicaments amaigrissants, pour plus de 10 MdsUSD.

State Street a signé un accord stratégique avec Albilad Capital pour soutenir les services de titres en Arabie saoudite.

Le responsable du programme Cybertruck de Tesla, Siddhant Awasthi, a quitté l'entreprise après huit ans.

Exxon Mobil modifie ses investissements dans les technologies à faible émission de carbone en raison d'une demande atone et de défis politiques.

Ionic Rare Earths et US Strategic Metals collaborent à la création d'une usine de recyclage d'aimants dans le Missouri.

Le bénéfice annuel du groupe ANZ a diminué de 10% en raison de sanctions judiciaires et d'autres dépenses, avec une réduction des coûts de 3% prévue d'ici 2026.

MA Financial Group procède actuellement à une vérification préalable en vue d'acquérir Hyperdome Town Centre.

ProFrac Holding n'a pas atteint ses objectifs de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, avec 403,1 MUSD, en raison de la faiblesse des prix et des défis du marché.

Marriott International a résilié son accord de licence avec Sonder, retirant la marque de Marriott Bonvoy après un défaut de paiement.

WISeKey fusionne son unité WISeSat.Space avec Columbus Acquisition, formant ainsi une société de technologie spatiale cotée au Nasdaq et évaluée à 250 MUSD.

Veon a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la demande croissante de services numériques et de l'expansion de ses " super applications " sur les principaux marchés.

Vodacom a annoncé une hausse de 33% de ses bénéfices au premier semestre, la forte croissance en Égypte et sur d'autres marchés africains ayant compensé les résultats plus faibles en Afrique du Sud.

RadNet a enregistré une hausse de 13,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, soutenu par la croissance de l'imagerie avancée et de la santé numérique.

Newcleo envisage de construire 20 petits réacteurs modulaires aux États-Unis pour un montant de 16 milliards d'euros, invoquant des changements réglementaires favorables.

La Chine a approuvé une coentreprise conditionnelle entre Codelco et SQM dans le domaine du lithium, exigeant un approvisionnement continu des clients chinois.

Amazon organisera ses soldes du Black Friday et du Cyber Monday du 20 novembre au 1er décembre, parallèlement à la diffusion spéciale d'événements sportifs sur Prime Video.

Les importations américaines de conteneurs ont diminué de 7,5% en glissement annuel en octobre, en raison de la prudence liée aux droits de douane et d'une forte anticipation pour 2024.

Les parlementaires américains font pression sur Starbucks pour qu'il reprenne les négociations contractuelles avec les syndicats, mettant en garde contre d'éventuelles grèves le 13 novembre.

L'or a atteint son plus haut niveau en deux semaines, les données économiques américaines médiocres ayant renforcé les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en décembre.

Les ventes automobiles chinoises ont repris leur baisse en octobre, tandis que les exportations ont atteint des niveaux records ; les ventes locales de Tesla ont chuté de près de 10%.

