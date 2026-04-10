Wall Street finit une nouvelle semaine gagnante dans l'inaction

Wall Street évolue sur une note irrégulière vendredi, soutenue d'un côté par une statistique de l'inflation qui s'est révélée plutôt meilleure que prévu mais affectée de l'autre par un souci devenu constant chez les investisseurs, à savoir l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Vers 10h45 (heure de New York), l'indice Dow Jones perd 0,2% à 48 077,4 points, mais le S&P 500, plus large, parvient à avancer de 0,1% à 6 834,3 points. Le Nasdaq Composite progresse quant à lui de 0,6% à 22 985,7 points.



Ces performances mitigées n'empêchent pas les trois grands indices de réaliser des gains appréciables sur l'ensemble de la semaine.



Le Dow affiche pour l'instant une hausse hebdomadaire de 3,5%, le S&P s'adjuge pour sa part 3,8% et le Nasdaq grimpe de 4,9%.



Une série quasi-historique pour le S&P 500



Le S&P aligne ainsi neuf séances de Bourse d'affilée dans le vert, ce qui ne s'était plus vu depuis mai 2025, et novembre 2004 avant cela.



Les investisseurs continuent de saluer le cessez-le-feu de deux semaines conclu mardi soir entre les Etats-Unis et l'Iran à l'issue de 40 jours d'affrontement, une trêve qui va sans doute donner lieu à d'intenses tractations à partir de ce week-end à Islamabad (Pakistan) sous la houlette du vice-président américain JD Vance.



"Ce n'est qu'un premier pas vers une désescalade du conflit et la normalisation des flux énergétiques, et les risques restent importants, notamment en ce qui concerne la réouverture du détroit d'Ormuz", tempère Xavier Chapard, stratégiste de LBPAM.



"Mais c'est tout de même une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale, car cela réduit les risques d'un choc énergétique beaucoup plus important que celui déjà subi et cela montre que les deux camps ont intérêt à arrêter l'escalade", estime l'analyste de la division de gestion d'actifs de La Banque Postale.



Entre inflation contenue et moral des ménages en berne



Echaudés toutefois par une volatilité qui s'est installée semaine après semaine, les intervenants de marché préfèrent rester prudents, la récente envolée des cours pétroliers avec comme corollaires les inquiétudes sur la trajectoire des taux et la croissance ne se laissant pas oublier si facilement.



Le marché pétrolier reste d'ailleurs orienté à la hausse avec un baril de brut léger texan (WTI) qui gagne 0,9% à 98,8 dollars, tout en restant très loin du pic de plus de 117 dollars établi en tout début de semaine.



Malgré le redressement de l'or noir, l'indice sectoriel S&P de l'énergie signe la deuxième plus mauvaise performance du jour, avec un repli de l'ordre de 0,2%.



Du côté de l'économie, les statistiques publiées au fil de la matinée ont donné des aspects divergents de la conjoncture actuelle.



Bonne nouvelle au niveau de l'inflation, l'indice des prix à la consommation (CPI) hors énergie et produits alimentaires a augmenté à un rythme annuel de 2,6% en mars, contre 2,5% en février, mais à comparer à 2,7% attendu par le consensus.



Ces chiffres montrent que la guerre contre l'Iran et la flambée des prix du brut qui s'en est suivie n'ont pour l'instant qu'un impact limité sur les tensions inflationnistes.



Parallèlement, le moral des consommateurs s'est nettement altéré ce mois-ci, si l'on en croit l'indice de l'Université du Michigan qui s'est installé à un plus bas historique de 47,6 points, là où les analystes tablaient sur une baisse de 53,3 à 51,6 points.



La prudence s'impose avant le bal des résultats



Les places européennes ont elles aussi fait preuve de prudence vendredi, surtout Londres qui reculait de 0,1% en fin de séance tandis que le CAC 40 parisien s'octroyait une progression de plus de 0,3%, tout comme le DAX à Francfort. L'indice Euro STOXX 50 prenait lui près de 0,6%.



Personne ne semble vraiment vouloir prendre position avant la semaine prochaine, qui sera marquée par le véritable démarrage de la saison des résultats Outre-Atlantique avec, dès lundi, les comptes trimestriels du géant bancaire Goldman Sachs.



Le rythme s'intensifiera à partir de mardi avec les publications de JPMorgan, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup ou encore BlackRock.