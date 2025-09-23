Alors que Wall Street se maintenait tout juste dans le vert, le discours de Jerome Powell a touché la confiance des investisseurs quant à une potentielle baisse des taux.

Les investisseurs attendaient avec impatience le discours du président de la Fed qui devait justifier la récente décision d’une baisse des taux de 25 points de base. Lors de sa prise de parole, Jerome Powell a une nouvelle fois souligné ses inquiétudes quant au marché du travail, mais a aussi voulu rappeler que des incertitudes subsistent concernant l’inflation qui reste élevée. Ainsi, aucun feu vert n’est donné, peu d'indices sont laissés par le président de la Fed et les investisseurs tempèrent leur joie.

Dans ce contexte, les indices, qui étaient tous sur des records, affichent tous une baisse. Le S&P 500 recule de 0,55% et tombe à 6 656,9 points. Le Dow Jones perd 0,19% et finit à 46 292,7 points tandis que pour finir le Nasdaq clôture à 24 580,1 points suite à une baisse de 0,73%.

Le secteur le plus touché par cette baisse n’est autre que la technologie avec Nvidia en berne de 2,82%. Dans un autre registre, Amazon affiche une baisse de 3,04% suite à l’ouverture d’une procédure juridique par la FTC pour pratiques jugées trompeuses autour de son abonnement Prime.

Après une récente progression de 40% depuis début septembre, Micron, fabricant de puces mémoires à destination des GPU, dévoile une hausse de son bénéfice par action lors de son quatrième trimestre 2025 et surtout des estimations plus élevées que le consensus. Le groupe met notamment en avant une demande encore importante dans l’IA qui devrait augmenter les ventes. L’action progresse de près de 1% lors des échanges post-cloture.