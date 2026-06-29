Wall Street gagne du terrain avant le test du marché de l'emploi

La place new-yorkaise évolue en territoire positif lundi, les investisseurs saluant la reprise des discussions entre les États-Unis et l'Iran tout en se préparant à une semaine riche en rendez-vous économiques, qui sera écourtée par la fermeture des marchés américains vendredi à l'occasion de la fête nationale. Peu après 17h00, le Dow Jones avançait de 0,79% et le Nasdaq de 1,07%.

Des équipes techniques américaines et iraniennes doivent se réunir à Doha dans les prochains jours, marquant un retour au dialogue diplomatique après plusieurs jours de tensions dans le Golfe, selon une source citée par Reuters.



Les marchés restent toutefois attentifs aux déclarations des responsables des banques centrales réunis au forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal. Dans un contexte d'incertitudes sur l'inflation et les taux d'intérêt, les investisseurs scruteront les interventions des banquiers centraux à la recherche d'indications sur l'orientation future de la politique monétaire.



Sur le front macroéconomique, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas a légèrement déçu les attentes. Il est ressorti à 0 en juin, contre 0,4 le mois précédent, alors que le consensus tablait sur une progression à 2 points.



Les opérateurs attendent désormais le rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera publié jeudi en raison de la fermeture de Wall Street vendredi.



Du côté des entreprises, Comcast figure parmi les principales progressions après avoir annoncé son intention de se scinder en deux sociétés cotées indépendantes. Le titre progresse de plus de 7 %.



SpaceX (+1,28%) avance également après l'annonce de son intégration au Nasdaq-100 à compter du 7 juillet.



Enfin, GameStop (+1,15%) maintient son offre publique d'achat de 56 milliards de dollars sur eBay, payable en numéraire et en actions, malgré le rejet de cette proposition par le groupe de commerce en ligne. Le distributeur de jeux vidéo vise par ailleurs un Ebitda ajusté supérieur à 600 millions de dollars pour l'exercice qui s'achèvera en janvier 2027, contre 345 millions de dollars un an plus tôt.