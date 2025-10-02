Malgré la fermeture du gouvernement et l'absence de nouvelles données sur l'emploi, les marchés américains ont terminé en légère hausse jeudi, soutenus par les valeurs technologiques.

Le S&P 500 a progressé de 0,06% pour clôturer à 6 715,3 points, le Dow Jones a gagné 0,17% à 46 519,7 points et le Nasdaq 100 a avancé de 0,37% à 24 892,7 points. Une progression mesurée, freinée par une accalmie en fin de séance.

Le secteur technologique a servi de moteur au S&P 500, avec Nvidia en hausse de 0,91% et un nouveau record de clôture, tandis que Broadcom s’est apprécié de 1,44%.

Mais la plus forte progression de l’indice est revenue à Fair Isaac (+17,94%). L’entreprise a annoncé le lancement d’un programme permettant aux prêteurs hypothécaires d’accéder directement aux scores de crédit sans passer par les agences spécialisées. Une annonce qui a lourdement pesé sur Equifax (-8,47%) et TransUnion (-10,64%).

Par ailleurs, Berkshire Hathaway a officialisé le rachat d’OxyChem, la division pétrochimique d’Occidental Petroleum, pour un montant de 9,7 milliards de dollars. Une opération qui a fait plonger le titre Occidental de 7,31%.