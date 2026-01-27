Wall Street : grand écart Nasdaq/Dow Jones, le $ dévisse, Trump le coule à pic

Bien sur, l'événement le plus commenté à 22H sur les networks financiers, c'est le nouveau doublé record "intraday/clôture" du S&P 500 à respectivement 6.988 et 6.979 (+3Pts et +2Pts de mieux que les précédentes meilleures marques inscrites à 22H les 12 et 13 janvier dernier).Mais d'un point de vue Macro, le "fait du jour" restera le plongeon historique du Dollar et du "$-Index" de -1,50% vers 95,55, niveau plus approché depuis début février 2022.

Alors que le billet vert chutait déjà de près de -0,9% en fin de matinée sur le FOREX, Donald Trump interrogé sur une chute déjà impressionnante de -3% en 48H (plongeon amorcé vendredi vers 17H) a déclaré qu'il n'avait pas d'inquiétude à ce sujet et que "le Dollar va bien".

En tout cas, il vient de dévisser de 159,2 face au Yen vendredi matin vers 152,3, soit -4,3% et de -1,4% face à l'Euro, vers 1,2040 en 24H et de -3,8% en 1 semaine.



Il n'avait pas fait mystère depuis le début de son mandat de sa volonté de le voir baisser, ce qui aurait été plus précoce si à ses yeux, la FED avait baissé se taux plus agressivement, ce qu'elle n'a pas fait en 2025, et ne fera pas d'ici le mois de juin et l'installation d'un nouveau patron de la FED plus "collaboratif" avec la Maison Blanche.



La démonstration est faite que le billet vert peut chuter sans réduire sa rémunération brutalement !



Le prochain objectif semblé être 95,00 pour le "$-Index", un ex-plancher de début janvier 2022, une ex-résistance de début septembre 2021.



Une devise devenue soudain plus faible soutient les valeurs exportatrices US et en particulier les semi-conducteurs, lesquels ont brillé ce soir avec un indice "Soxx" qui a bondi de +2,4% et qui pulvérise un nouveau record historique de clôture à 351,3$.



Le "Soxx" a largement contribué au double record du "S&P" qui aligne sa cinquième progression consécutive ce mardi. Il n'est plus qu'à 3 séances d'inscrire un 9ème mois calendaire positif d'affilée : 100% de mois gagnants depuis mars 2025 (rebond des indices US survenu les 7 ou 9 avril dernier).



Le Dow Jones a en revanche décroché de -0,83%, plombé par une forte chute des sociétés d'assurance de santé après que l'administration Trump ait proposé une augmentation des taux de paiement de l'assureur Medicare, ce qui va amputer les bénéfices des "mutualistes" comme UnitedHealth qui a dévissé de -19,6% et surtout de l''assureur Humana avec -21,1%. Elevance Health et CVS Health ont également dévissé de - 14 % respectivement, Centene de -10,3%.



C'est le Nasdaq Composite qui réalise la meilleure performance du jour avec +0,91% à 23.817, établissant sa 3ème meilleure clôture de l'histoire après les 23.958 du 29/10/2025 et les 23.834 du 3 novembre 2025.



Côté "macro", en attendant de mesurer ce que la chute du Dollar va déclencher à l'échelle planétaire (c'est à cette aune que ce phénomène va devoir être évalué), les "chiffres du jour" suffisaient à eux seul à justifier au moins pour moitié la faiblesse du $ : l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 pour le mois qui s'achève, à comparer à 94,2 (révisé de 89,1 en estimation initiale) en décembre.

Cette chute déjoue complètement les pronostics prudemment optimistes (comme celui formulé par Jefferies) qui voyaient une légère embellie porter l'indice vers 91.

Or il atteint son plus bas niveau depuis mai 2014, passant ainsi même sous ses pires niveaux de la Covid-19.



Dans le détail, le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs américains sur leur situation actuelle, qui intègre notamment leur sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi, a plongé de 9,9 points à 113,7 en janvier.

Celui de leurs anticipations s'est quant à lui contracté de 9,5 points à 65,1, et s'est ainsi enfoncé bien en-dessous du seuil des 80 points censé être annonciateur d'une récession en devenir, selon l'organisation patronale.



Si l'indice de "confiance" est par nature subjectif, les signaux de faiblesse bien concrets commencent à devenir criants : le marché immobilier américain semble se gripper avec un taux record d'annulations de ventes en décembre.



Pas moins de 16,3% des compromis de vente ont été rompus, soit plus de 40 000 transactions annulées, selon une étude de Redfin.

Ce niveau, inédit depuis le début du suivi en 2017, dépasse largement les 14,9% enregistrés un an plus tôt.

Le déséquilibre croissant entre vendeurs et acheteurs devient préoccupant : d'après Redfin, le marché comptait en décembre 47% de vendeurs de plus que d'acheteurs, soit un écart de plus de 630 000 biens, le plus important depuis 2013.

Cette abondance d'offres devient critique dans certaines villes comme Atlanta, Jacksonville, San Antonio ou Cleveland, où les taux d'annulation dépassent les 20%.

Les prix, toujours proches des records, pourraient se mettre à décrocher brutalement, ce qui affectera le "sentiment de richesse" que l'on sait crucial pour le niveau de la consommation : la richesse étant désormais ultraconcentrée, l'impact pourrait être moindre, les biens étant détenus par des "mains fortes".



Parallèlement, les promesses de vente ("pending home sales") ont chuté de 9% entre novembre et décembre, selon la NAR (National Association of Realtors) qui pointe les inquiétudes liées à l'économie (risque de nouveau "shutdown" ce weekend), et des taux hypothécaires élevés.



Les chiffres du jour ont impacté le FOREX mais ont laissé littéralement de marbre les détenteurs de T-Bonds (qui auraient pu "pricer" des signes négatifs sur la croissance) : dégradation de +2,2Pts sur le "10 ans" à) 4,246%, tension de +5,2 points sur le "30 ans" à 4,858% mais détente de 1,3 point sur le "2 ans" vers 3,577%.