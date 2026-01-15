Wall Street : hausse à la veille des '3 sorcières' dans le sillage des financières

Wall Street a fait dans le "classique" en cette veille de séance des "3 sorcières" : le terme boursier de janvier est positif et la tendance haussière s'est facilement imposée avec +0,6% pour le Dow Jones, +0,25% pour l'indice Nasdaq et le S&P 500.Sur le mois écoulé, le S&P500 s'adjuge +110Pts (+1,6%), le Dow Jones +1.300Pts (+2,2%) et le Nasdaq-100 +200Pts, soit un modeste +0,7%.

Les valeurs financières ont pris leur revanche ce jeudi, après une série de déceptions lors de la publication des trimestriels des géants du secteur bancaire.



Ce soir, Blackrock bondit de +5,9%, Morgan Stanley de +5,8%, Goldman Sachs de + 4,6%, Citigroup de +4,5%... mais JP Morgan et Wells Fargo restent en panne (à + ou -0,4%).

Le secteur des semi-conducteurs s'est également bien comporté, dans le sillage du taïwanais TSMC (+4,5%), ce qui entraine Nvidia (+2,10%), AMD (+1,9%) ou Broadcom (+1%), avec KLA en vedette à +7,7% : l'indice "SOXX" des "semi" grimpe de +1,6% et représente à lui seul la totalité des gains du Nasdaq.



Les chiffres du jour confortent le scénario d'une croissance qui reste supérieure à +2,5% (moyenne historique) et devrait continuer de dépasser les 3% au 1er trimestre 2026.

Il faut dire que le marché l'emploi reste plus que résilient au vu des derniers chiffres du Département du Travail des Etats-Unis : les inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 5 janvier reculent de 9000, pour s'établir à 198 000, un score nettement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.



La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 000, en contraction de 6500 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 884 000 lors de la semaine au 29 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 19 000, toujours par rapport à la semaine précédente.



Tous les voyants du marché du travail semblent "au vert", et c'est corroboré par une hausse de l'activité manufacturière si l'on en croit l'indice de la Fed de Philadelphie.

Le "Philly Fed" a fait nettement mieux que prévu au mois de janvier avec un renversement de situation spectaculaire, de -8,8 à +12,6 points, là où les analystes tablaient sur une amélioration de +6 à +7Pts, autour de -2 points.

A 12,6 points, cet indicateur est à son plus haut niveau depuis le mois de septembre, testé avant le plus long shutdown de l'histoire américaine qui a touché le pays pendant 43 jours.

Tous ces chiffres ne vont pas dans le sens d'une reprise imminente des assouplissements monétaires de la FED : le baromètre Fedwatch anticipe un statu quo à 95% le 28 janvier, à 75,5% le 18 mars et 65,5% le 29 avril.

Notons que Trump dit renoncer à vouloir "licencier" Jerome Powell... un petit signe d'apaisement sans impact sur les T-Bonds qui reprennent leur chute : le "10 ans" se tend de +3,5Pts à 4,173%, le "2 ans" se tend même de +5,4Pts à 3,568%, son pire score depuis le 10 décembre 2025.



Alors que Trump tempère ses menace d'intervention en Iran, le baril de WTI rechute de -2,5% vers 59,20$ sur le NYMEX.



Actifs refuges, les métaux précieux poursuivent en revanche leur course aux records avec l'once d'argent à 92,$ et l'once d'Or à 4.620$.

