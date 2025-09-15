Wall Street : hausse prudente à l'avant-veille des décisions de la Fed

Wall Street devrait ouvrir dans le vert lundi matin, mais sur de faibles variations, les investisseurs faisant preuve d'une certaine prudence à deux jours des décisions très attendues de la Réserve fédérale.



A environ 30 minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,2% pour le Dow Jones comme pour le Nasdaq et de près de 0,3% pour le S&P 500.



Après un été marqué par des indicateurs décevants du côté de l'emploi, les investisseurs se préparent à une baisse de taux de 25 points de pourcentage, la première en un an, à l'issue de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) qui se tiendra mardi et mercredi.



Jerome Powell, le président de la Fed, sera particulièrement attendu sur les prévisions économiques de l'institution ainsi que sur l'évolution de l'inflation et du marché du travail, des facteurs qui pourraient fournir d'éventuelles précisions quant à la possibilité de deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



Dans une note récente, Claudia Panseri, la directrice des investissements chez UBS WM France, estimait que la reprise du cycle d'assouplissement monétaire était de nature à soutenir la poursuite du mouvement de hausse des marchés d'actions, à condition que celle-ci ne s'accompagne pas d'une récession.



'Lorsque la reprise des baisses de taux n'a pas été suivie d'un ralentissement économique, les actions ont généralement continué à progresser et ont atteint de nouveaux sommets dans les six mois suivants, surperformant les obligations', rappelle la stratégiste.



'A l'inverse, en cas de récession, les actions ont tendance à reculer après la baisse de taux, avant de se redresser sur les douze mois suivants, tandis que les obligations surperforment dans un premier temps', souligne-t-elle.



Au chapitre macroéconomique, la publication vendredi des chiffres des ventes au détail pour le mois d'août fournira de nouveaux éléments sur la conjoncture américaine.



En attendant, l'indice Empire State mesurant l'activité manufacturière dans l'Etat de New York a chuté de 21 points en septembre pour s'établir à -8,7, sa première lecture négative depuis le mois de juin.



La prudence à l'avant-veille des décisions de la Fed se traduit par une poursuite du repli du rendement des Treasuries à dix ans, qui revient sous 4,04%.



Ce nouvel accès de faiblesse pèse sur le dollar, ce qui permet à l'euro de revenir au contact de 1,1765 en dépit de la dégradation de la note de la dette française par Fitch.



Le marché pétrolier est une nouvelle fois tiraillé entre les craintes d'un ralentissement de la demande et la perspective de perturbations géopolitiques susceptibles de peser sur l'offre. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance pour l'instant de 0,5% à 63 dollars



