Wall Street : hausse prudente suite à des publications mitigées

La Bourse de New York affiche une hausse prudente mercredi après ses soubresauts des derniers jours, les investisseurs semblant peiner à définir une tendance claire face à la dernière salve de résultats d'entreprises en date.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près de 0,3% à 44.225 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 0,5% à 21.031,7 points.



Si la très grande partie des sociétés ayant déjà dévoilé leurs résultats ont battu le consensus, les publications les plus récentes se sont révélées plutôt contrastées.



Parmi les résultats qui animent la séance, seul McDonald's (+2,8%) s'en sort bien, à la faveur de nouvelles encourageantes concernant son activité aux Etats-Unis, qui reste le principal moteur de sa croissance.



Toujours au sein du Dow, Disney lâche plus de 3% dans le sillage de performances trimestrielles meilleures que prévu, toutefois contrebalancées par des perspectives jugées moins souriantes.



Encore plus lourdement sanctionné, AMD décroche de 8% après avoir fait état hier soir d'un profit inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.



La réaction la plus spectaculaire à une publication de résultats reste toutefois celle subie par Snap, dont l'action dévisse de presque 20% en raison d'un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires du propriétaire de l'application de messagerie.



Au final, l'ensemble mitigé de résultats publiés mardi soir et mercredi empêche les grands indices de Wall Street de repartir plus franchement à la hausse après leur repli de la veille.



Signe toutefois d'un appétit retrouvé pour le risque, l'indice VIX de la volatilité perd pas loin de 5% pour revenir vers 17 points.



Sur les 66% des entreprises du S&P 500 ayant d'ores et déjà publié leurs résultats trimestriels, 82% ont dépassé les attentes des analystes, selon FactSet, soit la proportion la plus élevée depuis fin 2021.



Après son reflux des derniers jours, dû à l'accroissement des probabilités d'une baisse de taux en septembre, le rendement des Treasuries à 10 ans se raffermit un peu pour revenir au-dessus de 4,22%, sans toutefois trop remonter.



Sur le marché des changes, le dollar repart à la baisse ce qui permet à l'euro de se hisser au-delà de 1,1640.



Le pétrole reste orienté à la hausse suite à la publication dans le courant de la matinée des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA), qui ont montré une baisse de trois millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée.



Le baril de brut texan WTI gagne actuellement 1,3% à 66 dollars.