Wall Street hésite dans l'attente de Powell

Wall Street évolue en ordre dispersé mardi matin à l'issue de premiers échanges sans grand relief, les investisseurs limitant leurs prises de positions à quelques heures du discours que doit prononcer Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à l'occasion d'une conférence dans le Rhode Island.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,4% à 46.581,1 points, le S&P 500 abandonne 0,1% à 6.689,6 points tandis que le Nasdaq Composite consolide de 0,4% à 22.728,4 points.



Les scores demeurent réduits, signe d'intervenants attentistes avant la prise de parole du patron de la Fed qui doit s'exprimer sur les perspectives économiques des Etats-Unis à l'heure du déjeuner lors d'un colloque de la Chambre de Commerce de Providence.



Les analystes jugent cependant qu'il est peu probable que ses propos alimentent les conjectures sur l'évolution de la politique monétaire américaine et la probabilité de nouvelles baisses de taux moins d'une semaine après les dernières décisions du FOMC.



En y ajoutant les valorisations élevées des actions américaines après les records de la veille et la prudence en amont des chiffres du PIB et de l'inflation prévus au cours des prochains jours, peu d'éléments semblent aujourd'hui peu susceptibles d'encourager les investisseurs à s'engager sur les marchés.



Sur le front des statistiques, la croissance du secteur privé a ralenti en septembre, et ce pour le deuxième mois consécutif en raison d'un affaiblissement de la demande et de moindres embauches, montrent les résultats préliminaires de l'enquête S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achat publiés ce mardi.



L'indice PMI 'flash' composite, qui mesure l'activité dans les les services ainsi que l'industrie manufacturière, a reculé à 53,6 ce mois-ci contre 54,6 au mois d'août.



Du côté des valeurs, Micron s'octroie une progression de 1,9% en amont de la parution, dans la soirée, de ses résultats trimestriels qui permettront aux investisseurs de déterminer si la demande pour les applications d'IA reste toujours aussi soutenue.



Le pétrole semble reprendre un peu de vigueur après le test de récents plancher, avec un baril de brut texan 'WTI' qui bondit de 2,3% à 63,7 dollars après avoir menacé le seuil de 62 dollars, ce qui permet au secteur de l'énergie de signer la plus forte hausse du jour (+2,4%).



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se détend vers 4,14% alors que Michelle Bowman, l'une des principales colombes de la Fed, a répété ce matin qu'elle craignait que la banque centrale américaine soit en retard sur ses baisses de taux au vu de la récente détérioration du marché de l'emploi.