Wall Street hésite entre détente au Moyen-Orient et résultats d'entreprises

Les indices américains évoluent sans direction claire pour cette avant-dernière séance de la semaine. Le Dow Jones cède 0,17% tandis que le Nasdaq progresse de 0,46%. Dans l'attente d'avancées concrètes sur un possible accord entre Washington et Téhéran, les investisseurs restent avant tout attentifs aux publications d'entreprises.

Sur le front géopolitique, Donald Trump, évoquant de "très bonnes discussions au cours des dernières 24 heures", a estimé qu'un accord de paix avec l'Iran était désormais "à portée de main". Dans le même temps, le président américain a ravivé la menace d'une reprise des frappes aériennes.



Par ailleurs, Israël a annoncé avoir tué un commandant du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, signant sa première frappe sur la capitale libanaise depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le mois dernier, un épisode illustrant la fragilité persistante de la trêve.



"Dans l'immédiat, tant que le blocage du détroit d'Ormuz perdure, l'inquiétude grandit à la Maison Blanche concernant les prix de l'énergie et leurs répercussions sur les perspectives d'inflation, de croissance et de politique monétaire, sans oublier les tensions sur les marchés obligataires", souligne Grégoire Kounowski, Investment Advisor chez Norman K.



Sur le marché des matières premières, le baril de WTI recule de près de 5%, à 91,27 dollars.



Au chapitre des statistiques, alors que les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont surpris favorablement, ressortant à 200 000 contre 205 000 attendues, après 190 000 la semaine précédente. La productivité a également dépassé les attentes au premier trimestre, en hausse de 0,8% contre 0,7% attendu, après une progression de 1,6% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a, lui, augmenté de 2,3%, contre un consensus de 2,6%, après +4,6% au

trimestre précédent.



Du côté des valeurs, Datadog signe la plus forte hausse du S&P 500 avec un bond de 30%. Le groupe a relevé ses objectifs annuels après avoir dépassé les attentes de Wall Street au premier trimestre, porté par une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité dans un contexte

d'adoption accélérée de l'intelligence artificielle.



McDonald's gagne 0,30% après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes malgré un environnement de consommation toujours difficile.



A l'inverse, Whirlpool décroche de 14% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires décevant et annoncé la suspension de son dividende.