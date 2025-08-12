Ce matin, l'objet de toutes les attentions était une série de statistiques, dont la publication était prévue à 8h30 précises, heure de New York (14h30 à Paris) : l'indice des prix à la consommation. Dans un pays où la confiance des consommateurs peut vaciller au simple froncement de sourcil du président de la Fed, l'IPC tient à la fois du talisman et de la menace. Les économistes anticipaient une inflation "core" de 3% en juillet : un rythme suffisamment modéré pour justifier la baisse de taux d'un quart de point attendue en septembre. Or, le chiffre publié s'est révélé légèrement supérieur.

Les données d'inflation américaines de juillet montrent que l'IPC "core" a progressé de 3,1% sur un an, légèrement au-dessus des attentes (3,0%), tandis que la hausse mensuelle correspond aux prévisions, à 0,3%. L'IPC global, lui, a augmenté de 2,7% sur un an, un peu moins que les 2,8% anticipés, et de 0,2% sur un mois, en ligne avec les projections. Ce mélange de chiffres suggère que, si certaines poches d'inflation persistent, la tendance générale à la désinflation se poursuit. L'économie américaine voit donc toujours ses prix croître plus vite que l'objectif de 2% fixé par la Fed, mais l'absence de surprise haussière sur les données mensuelles pourrait calmer les craintes d'une ré-accélération.

Pour la Réserve fédérale, ce rapport maintient l'hypothèse d'une baisse des taux, sans toutefois garantir un assouplissement agressif. La légère surchauffe du "core" pourrait inciter à la prudence, en privilégiant une approche graduelle plus tard dans l'année plutôt qu'une réduction immédiate et massive. Les marchés ont interprété ces chiffres comme globalement favorables à un assouplissement monétaire : la trajectoire de l'inflation reste orientée à la baisse, malgré ce petit dépassement. À la publication, les contrats à terme sur actions américaines ont grimpé : +0,51 % pour le Dow Jones, +0,61 % pour le S&P 500 et +0,70 % pour le Nasdaq 100.

Sur les marchés, la nervosité est exacerbée par une conjonction d'événements singulière. D'abord, la chorégraphie commerciale avec la Chine : lundi, les deux pays ont prolongé leur trêve tarifaire jusqu'au 10 novembre : un geste diplomatique qui ressemble moins à une détente qu'à un cessez-le-feu provisoire. Sans cela, des centaines de milliards de dollars de marchandises auraient été frappés de droits de douane, faisant grimper les prix… et les tensions.

Vient ensuite le marché du travail, devenu l'enfant turbulent de l'économie américaine. Début août, un rapport sur l'emploi plus faible que prévu a ébranlé les anticipations, et Donald Trump a limogé le commissaire du Bureau of Labor Statistics. Motif : des données jugées erronées, et révisées à la baisse par la suite. Dans la foulée, Trump a désigné E.J. Antoni pour lui succéder, un profil que les marchés scrutent déjà pour déceler s'il privilégiera l'orthodoxie statistique ou la souplesse politique.

L'humeur du marché n'est pas seulement à l'inquiétude, elle se teinte d'un certain optimisme. Le S&P 500 flirte avec ses records, soutenu par un cocktail de résultats technologiques supérieurs aux attentes, d'un dégel dans le commerce international et de la perspective séduisante de taux plus bas.

Côté valeurs, Intel s'est envolé de 3% avant l'ouverture, après que son PDG Lip-Bu Tan est ressorti d'une rencontre avec Trump non seulement indemne mais encensé publiquement, quelques jours après des appels à sa démission. Palo Alto Networks progresse après un relèvement de recommandation de Piper Sandler, tandis que Circle Internet bondit après un solide rapport trimestriel. Le canadien Gildan Activewear serait proche d'un accord à 5 MdsUSD pour racheter Hanesbrands, propulsant le titre de ce dernier de 45% en une séance.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 98,339

: 98,339 Or: 3 350 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,23 USD (WTI) 63,48 USD

BRENT : 66,23 USD (WTI) 63,48 USD États-Unis 10 ans: 4,29 %

10 ans: 4,29 % BITCOIN: 118 995 USD

Actualités des entreprises :

Ecolab va acquérir la division électronique d'Ovivo pour 1,8 MdUSD afin de développer sa technologie d'eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Citizens Financial Group a nommé Aunoy Banerjee, anciennement chez Barclays, au poste de directeur financier à compter du 24 octobre.

Pfizer et Merck ont annoncé que l'association de Padcev et Keytruda avait considérablement amélioré la survie de certains patients atteints d'un cancer de la vessie invasif au niveau musculaire dans le cadre d'un essai de phase 3, ce qui en fait le premier traitement à obtenir ce résultat avant et après une intervention chirurgicale.

On Holding a relevé ses prévisions de ventes annuelles après avoir dépassé ses objectifs de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la promotion de ses marques, à des hausses de prix et à une forte demande aux États-Unis.

Cardinal Health va acquérir Solaris Health pour 1,9 MdUSD en espèces afin d'étendre son réseau de soins de santé spécialisés, et prévoit une augmentation de son bénéfice par action dès la première année.

Les autorités chinoises ont exhorté les entreprises locales à éviter d'utiliser les puces H20 AI de Nvidia, en particulier dans le cadre de travaux gouvernementaux ou liés à la sécurité nationale, faisant pression sur des géants technologiques tels qu'Alibaba et ByteDance pour qu'ils envisagent des alternatives nationales.

L'autorité spatiale indienne a sélectionné un consortium dirigé par PixxelSpace, soutenu par Google, pour construire une constellation de satellites d'observation de la Terre d'un montant de 137 millions de dollars sur cinq ans.

Tencent Music a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre grâce à une forte croissance du nombre d'abonnés et à un engagement croissant dans l'audio longue durée, avec une hausse de 3,3% de ses actions avant l'ouverture du marché.

Musk a annoncé que xAI allait intenter un procès contre Apple au sujet du classement de l'App Store.

Paramount acquiert les droits exclusifs de l'UFC aux États-Unis pour 7,7 MdsUSD auprès du groupe TKO.

Sinclair envisage des fusions pour son activité de diffusion, selon CNBC.

