Wall Street : Intel et l'inflation viennent relancer la machine haussière

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi suite à la publication de données moins fortes que prévu sur l'inflation venues renforcer les espoirs de nouvelles baisses des taux de la Fed, auxquelles s'ajoutent les bons résultats d'Intel qui tirent le compartiment technologique vers le haut.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 avancent de 0,4% à 0,8%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Les contrats à terme sur indices suggéraient déjà un début de favorable tôt ce matin, mais ils ont nettement amplifié leurs gains après l'annonce de chiffres de l'inflation ressortis en-dessous des attentes.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3% en septembre par rapport au même mois de 2024, un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à août, mais inférieur au consensus qui visait 3,1%.



Parallèlement, le taux d'inflation annuel sous-jacent, c'est-à-dire hors énergie (+2,8%) et produits alimentaires (+3,1%), deux catégories souvent volatiles, est lui aussi ressorti à 3% le mois dernier, un niveau là encore inférieur à l'estimation moyenne du marché, de 3,1%.



Ces données, qui montrent une meilleure maîtrise de l'inflation, pourraient inciter la Réserve fédérale à poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire, en procédant à deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



Les attentes du marché concernant une réduction supplémentaire de 25 points de base du loyer de l'argent s'en sont trouvées légèrement améliorées, à 98,9% contre 98,3% après la parution de la statistique, à en croire l'outil FedWatch du CME.



Le scénario d'une baisse de la même ampleur au mois de décembre est désormais estimé à 96,5% contre 91,1% il y a encore hier.



Non seulement, l'inflation évolue dans la bonne direction, mais les résultats des entreprises continuent de dépasser les attentes.



Intel grimpe ainsi de plus de 5% en cotations avant-Bourse dans le sillage de résultats trimestriels meilleurs que prévu, qui ont redonné foi dans l'éventualité d'un redressement du fabricant de processeurs, en difficulté depuis qu'il a raté le virage de l'IA en début de décennie.



Dans la foulée d'Intel, Nvidia, AMD et Micron devraient également grimper à l'ouverture.



Autre poids lourd de la cote, Procter & Gamble est attendu en hausse de plus de 3% après la présentation de comptes meilleurs que prévu et de la confirmation de ses prévisions annuelles.



Sur le marché des taux, les chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes sont salués par une détente des rendements obligataires, à près de 3,98% pour les bons du Trésor à dix ans, et par un tassement du dollar, qui permet à l'euro de rebondir au-delà de 1,1630.



Les prix du pétrole tentent de rester orientés à la hausse après leur envolée de la veille, due à la mise en place par Washington de sanctions contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil, et se dirigent ainsi vers de solides gains, de l'ordre de 7%, sur l'ensemble de la semaine, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui parvient à grignoter 0,2% autour de 61,5 dollars.





