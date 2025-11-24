Avec le pipeline de données enrayé, les marchés avancent à tâtons, s'accrochant aux rumeurs sur la Fed et pariant sur des intuitions plutôt que sur des chiffres solides. Entre un rebond nerveux ici, un coup de mou des techs là, et une saison des fêtes chargée de promesses comme de périls, les investisseurs essaient tant bien que mal d'évaluer l'état du consommateur américain. Tant que le brouillard statistique ne se dissipera pas, les marchés continueront d'osciller entre espoir et doute.

La longue panne de données prive les investisseurs de leur ration habituelle d'indicateurs économiques, avec pour effet une crise de digestion financière. La volatilité s'est accrue, la confiance s'est érodée, et chacun scrute désormais les remarques éparses des responsables de la Réserve fédérale comme on lit dans les entrailles d'un poulet.

La Fed elle-même semble divisée. John Williams, de la Fed de New York, tient un discours franchement dovish, suggérant qu'une baisse de taux à court terme pourrait être justifiée. Susan Collins, de la Fed de Boston, estime au contraire qu'il n'y a "aucun besoin impérieux" de changer les taux en décembre. Les investisseurs ont néanmoins tranché : ils anticipent désormais à 75% une baisse d'un quart de point le mois prochain, contre 42% une semaine plus tôt. Convaincre le camp hostile à un assouplissement sera difficile, mais les marchés semblent persuadés que la décision est presque acquise.

Les contrats à terme reflètent cette ambiguïté. Les futures sur le Nasdaq-100 et le S&P 500 progressent, tandis que ceux sur le Dow hésitent. Le mois a déjà été houleux : la flambée alimentée par l'IA apparaît exubérante, peut-être excessivement, alimentant les craintes de bulle. Les solides prévisions de Nvidia n'ont guère calmé les inquiétudes sur les valorisations. Le S&P 500 et le Nasdaq s'orientent vers leur pire mois depuis mars, lorsque les angoisses tarifaires avaient déclenché un sell-off. Deutsche bank apporte toutefois une note plus optimiste en prédisant un S&P 500 à 8 000 d'ici fin 2026, grâce à la vigueur des bénéfices et aux gains de productivité liés à l'IA.

La saison des achats de fin d'année s'apprête à commencer et constituera un test crucial de la résilience tant espérée des ménages américains. Les chiffres des ventes au détail et des prix à la production de septembre vont arriver au compte-gouttes, mais la montée des licenciements et des statistiques tardives signalant une hausse du chômage nourrissent la prudence. Les tarifs douaniers ajoutent encore à la pression sur les prix, y compris pour les jouets importés en cette période de Noël.

Pourtant, la National Retail Federation prévoit que les ventes de fin d'année dépasseront pour la première fois 1 trillion de dollars. Walmart a relevé ses prévisions annuelles la semaine dernière et le titre a progressé en début de séance. Gap et Tjx ont également publié de bons résultats. Plus tard cette semaine, Dick's sporting goods et Best buy passeront leur propre baptême du feu.

Malgré les tensions sur les valorisations, l'enthousiasme pour l'IA ne faiblit pas. Tesla a grimpé après qu'Elon Musk a annoncé travailler sur la prochaine génération de puces IA du groupe pour véhicules et data centers. Alphabet s'est également appréciée.

Les assureurs Centene, Oscar health, Molina healthcare et Unitedhealth ont rebondi, portés par des rumeurs selon lesquelles le plan santé de Trump pourrait prolonger les subventions de deux ans supplémentaires. Dans l'industrie, Tyson foods prévoit de fermer une grande usine de transformation de bœuf, victime de la pénurie de bétail aux États-Unis.

Du côté des matières premières, les prix du pétrole ont reculé, portés par les avancées dans les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les valeurs européennes de la défense ont elles aussi reculé après les progrès réalisés ce week-end dans ces discussions. Les États-Unis et l'Ukraine affirment avoir rédigé une " nouvelle version " du plan présenté vendredi par Washington, donnant un rôle central à la Russie. Le secrétaire d'État Marco Rubio s'est dit satisfait des avancées, ajoutant que la date butoir du 27 novembre fixée par Donald Trump n'était pas gravée dans le marbre.

La fin de l'année s'annonce incertaine : la Fed baissera peut-être ses taux en décembre, ou peut-être pas. Les consommateurs dépenseront peut-être, ou hésiteront. Une économie privée de données et nourrie de rumeurs devra se débrouiller jusqu'au retour de la clarté.

Aux États-Unis, les prix à la production et les ventes au détail de septembre seront publiés mardi 25 novembre, tandis que les commandes de biens durables arriveront mercredi 26.

Les cotations du jour :

Dollar index : 100,104

: 100,104 Or : 4 076 USD

Pétrole brut (BRENT) : 62,0 USD (WTI) 57,53 USD

(BRENT) : 62,0 USD (WTI) 57,53 USD Etats-Unis 10 ans : 4,05 %

10 ans : 4,05 % BITCOIN : 86 022 USD

Dans l'actualité des entreprises :

La filiale technologies de chaîne d’approvisionnement de Jd.com, Jingdong Industrials, a commencé à sonder l’intérêt pour une introduction en Bourse de 500 MUSD à Hong Kong, très attendue, afin de renforcer ses capacités industrielles et de s’étendre à l’international.

Merck a appelé ses actionnaires à rejeter une offre publique à prix fortement décoté proposée par Tutanota, avec une décote de plus de 30% par rapport au marché.

Sysco a annoncé que le directeur des opérations monde, Greg Bertrand, deviendra conseiller principal à compter du 1er janvier, en amont de son départ à la retraite.

Ionq a nommé l'ancien cadre de Jpmorgan Marco Pistoia directeur général de sa filiale italienne, IonQ Italia, tout en conservant la tête du groupe Special Projects.

L'application d’assistant IA Alibaba Qwen a enregistré 10 millions de téléchargements en une semaine, signe d’un fort intérêt des consommateurs, ce qui a fait grimper le titre de 4,7%.

Revolut a été valorisée 75 MdsUSD à la suite d'une cession secondaire d’actions impliquant de grands investisseurs comme Andreessen horowitz et la branche capital-risque de Nvidia.

Google cloud a signé un accord de plusieurs MUSD avec l’OTAN pour fournir une infrastructure cloud souveraine dopée à l’IA.

Les entreprises américaines, dont Microsoft, Google, Gm et Pepsico, ont maintenu une forte présence aux négociations climatiques de la COP30 malgré les incertitudes politiques intérieures.

L'application de codage IA Lingguang vibe du chinois Ant group a atteint 1 million de téléchargements en quatre jours, se hissant en tête du classement des utilitaires gratuits sur l’App Store en Chine continentale.

Snap permettra aux utilisateurs australiens de vérifier leur âge via un logiciel lié à leur banque afin de se conformer à une prochaine interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

Bhp a annulé son offre de rachat de 50 MdsUSD sur Anglo american en raison de la dynamique du marché du cuivre.

Bank of america a relevé sa recommandation sur Ssab à neutre, contre underperform précédemment.

Kohl's a nommé Michael Bender au poste de directeur général permanent.

Cnn a mis fin à son partenariat avec Apple news, retirant ses articles de la plateforme.

Le secrétaire au Trésor Bessent s’est dit optimiste quant à la croissance économique des États-Unis en 2026, malgré les inquiétudes liées à l’inflation.

