Wall Street : invoque encore et toujours l'imminence d'une baisse de taux

Wall Street termine sur une note positive... et immanquablement, inexorablement, la baisse des taux attendue dans une semaine constitue le prétexte de l'avancée des indices US.

A 3 semaines de la fin de l'année 2025 et à l'issue des 100 dernières séances de hausse depuis mi-avril, il est difficile de trouver une seule séance positive où le commentaire "Wall Street salue les perspectives d'une prochaine baisse de taux" n'a pas été remis sur le tapis.



Ce n'est plus un "Leitmotiv", c'est un "mantra".



Puis on lit de façon quasi systématique depuis le rebond amorcé le 22 novembre que le mois de décembre est haussier dans 74% des cas depuis 80 ans, que les "habillages de bilans" font grimper les stars de l'année écoulée... et c'est conforme au schéma de cette journée du 3 décembre avec +12,2% sur Microchip, +11% sur On.Semiconducteurs, +5,7% sur NXP puis +3,1% sur Palantir, +1,5% sur Alphabet, +1,3% sur Applied Materials.

Malgré ces locomotives, le Nasdaq-100 n'a pris que 0,2%, plombé par les -2,5% de Microsoft, -1,5% de Nvidia et Broadcom (qui appartiennent toutes au club des 1.000 à 4.000Mds$ de "capi") puis les -4,9% de Netflix.



Le Dow Jones a dominé avec +0,9% et une clôture à 47.883, la 3ème meilleure de l'histoire, quasiment à égalité avec la seconde (qui remonte au 11 novembre) et le S&P500 qui affiche +0,30% à 6.850 (les 7.000 sont à portée de main pour la fin de la semaine).



La séance a été ponctuée par la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis, mais c'est l'évolution du marché du travail US -la boussole de la FED- qui est devenu un enjeu majeur à une semaine du communiqué final du FOMC mercredi prochain : la question n'est plus de savoir si elle va baisser ses taux le 10 décembre (quasi unanimité, consensus à plus de 90% ce soir) mais si elle va continuer en 2026 et ramener le loyer de l'argent à 3,00%.



Les espoirs de poursuite du cycle d'assouplissement monétaire sont ravivé par la destruction surprise de 32.000 emplois dans secteur privé aux Etats-Unis en novembre, une période où les embauches sont traditionnellement vigoureuses dans la distribution en amont de Thanksgiving.



L'enquête mensuelle du cabinet ADP. s'inscrit aux antipodes des anticipations (+10.000 postes) après les 47.000 créations d'emplois en octobre (chiffre révisé de 42.000 destructions de postes, soit 89.000 jobs d'écart, ce qui pose des questions sur la méthodologie et la fiabilité des données).



Par ailleurs, la croissance du secteur privé des Etats-Unis a finalement un peu décéléré en novembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,2 en donnée définitive, révisé de 54,8 en estimation flash et après 54,6 en octobre.



L'ISM des "services" présente un tableau plus positif : le secteur tertiaire a légèrement accéléré en novembre à 52,6 en novembre contre 52,4, avec une amélioration de l'emploi (contradictoire avec ADP), tandis que le rythme des nouvelles commandes a ralenti,.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) précise que le sous-indice sur l'emploi est ressorti à 48,9 après 48,2, tandis que celui sur les nouvelles commandes chute lourdement, vers 52,9 après 56,2.

Les prix acquittés par les entreprises du secteur sont ressortis à 65,4 contre 70,0 en octobre.

Le prix du pétrole a mollement rebondi : le WTI avance de 0,7% à New York et repasse la barre des 59$: les médias font état d'une réunion infructueuse à Moscou mardi entre le président russe, Vladimir Poutine, et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, tandis que Kiev revendique la destruction d'une portion a annoncé de l'oléoduc Drougba (région russe de Tambov) qui avait déjà été ciblé quelques semaines auparavant.



Les cours du pétrole restent pas et une remontée aussi marginale n'a pas d'impact les marchés obligataires : le rendement des bons du Trésor efface 1,4 points de base, à 4,074%, tandis que le "2 ans" efface 1,6 points à 3,500%.