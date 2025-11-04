Wall Street : juste un peu de répit ou le début d'un mouvement de consolidation ?















Wall Street a ouvert en net repli mardi matin, les investisseurs semblant vouloir accentuer leurs prises de bénéfices à la suite de l'impressionnante séquence de hausse qui avait permis aux indices d'atteindre des niveaux records la semaine dernière.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones cède 0,4% à 47.154,4 points, le S&P 500 plus large recule de 0,3% à 6801,3 points et le Nasdaq Composite lâche 1,3% à 23.530,6 points.



Ce mouvement de consolidation intervient alors que les marchés d'actions américains viennent d'enchaîner trois semaines consécutives de progression.



Grâce à leur performance positive d'octobre, un mois pourtant jugé difficile pour les actions, les grandes indices new-yorkais ont ainsi réussi à aligner six mois d'affilée de hausse.



Sur cette période, le Dow a repris près de 15%, le S&P a rebondi de 21% et le Nasdaq a grimpé de plus de 33%, ce qui les a conduit à établir tous les trois de nouveaux plus hauts historiques la semaine passée.



Suite à cette progression quasi-continue, il serait parfaitement normal, du point de vue des analystes, de voir les marchés faire une pause afin de digérer ce mouvement très fort, ce qui s'avérerait par ailleurs plutôt sain d'un point de vue graphique.



Cela fait maintenant 11 séances que les trois indices évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, un seuil technique clé qui pourrait commencer à justifier des prises de bénéfices, d'autant que beaucoup de bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours.



L'enthousiasme récent des marchés s'explique par les bons résultats publiés par les grands groupes technologiques, qui ont montré que la demande pour l'IA restait entière.



Signe de l'essoufflement de cette tendance, Palantir décroche de 7% au lendemain de solides résultats trimestriels, mais les bonnes performances du spécialiste de l'IA prédictive étaient largement intégrées dans les cours après la hausse de plus de 150% affichée par la valeur cette année.



Les 'techs' pèsent lourdement sur le S&P 500, notamment les fabricants de puces Nvidia (-2,3%), Intel (-4,3%) et Micron (-3,8%)



Sur le front du pétrole, les cours du brut pâtissent du regain d'aversion pour le risque, avec un baril de brut texan (WTI) qui recule de 0,7% à 60,6 dollars.



Sur le marché des changes, le dollar, qui avait repris du terrain depuis le discours moins accommodante de la Fed mercredi dernier, continue de gagner du terrain grâce à son statut de valeur refuge, ce qui amène l'euro à enfoncer le seuil de 1,15.



Les rendements des Treasuries ne parviennent pas à suivre le mouvement, celui des notes à 10 ans retombant vers 4,08% contre 4,10%.











