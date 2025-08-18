Le consommateur américain reste au coeur des préoccupations économiques. Cette semaine, les résultats de Walmart, Home Depot et Target permettront de mieux comprendre comment les ménages font face à la hausse des prix et à l'incertitude. Ces entreprises sont plus que de simples distributeurs, elles sont des baromètres de la vie quotidienne, enregistrant dans leurs livres comptables les choix des familles confrontées à une inflation qui, si elle n'est pas encore écrasante, n'en est pas moins tenace.

Les dernières données ont montré une progression générale des ventes de détail, conforme aux attentes. En parallèle, les enquêtes indiquent un recul du moral des ménages. Les Américains continuent de dépenser, mais avec moins d'aisance. La perception de l'inflation pèse autant que l'inflation elle-même, orientant les décisions domestiques d'une façon que les chiffres seuls ne sauraient expliquer. Les économistes mesurent les transactions, mais pas l'inquiétude d'un consommateur qui se demande si les prix ne seront pas plus élevés le mois prochain.

Plus tard dans la semaine, l'attention se portera sur Jackson Hole, dans le Wyoming, où banquiers centraux et économistes se retrouveront pour le symposium annuel de la Fed. L'événement est devenu l'une des rares occasions où la banque centrale s'adresse directement au monde. Cette année, la question est de savoir jusqu'où les responsables sont prêts à aller dans la baisse des taux. L'autre question, plus officieuse et difficile à traduire dans les anticipations de marché, est de savoir combien de temps Jerome Powell restera à la tête de la Fed, sous la pression exercée par le président Trump.

Les marchés attendent une réduction modeste d'un quart de point en septembre, même si l'on entend ici et là des prédictions d'une réduction d'un demi point. La Fed affronte un dilemme familier : assouplir trop vite et risquer de ranimer l'inflation, ou temporiser au risque de voir le ralentissement du marché du travail s'ancrer dans la durée. Jerome Powell ne devrait pas lever l'incertitude, mais ses propos traceront le cadre du débat. Il semble que l'économie en 2025 soit moins affaire de chiffres que de confiance dans les institutions, et la confiance se joue souvent à travers les mots.

La politique internationale ajoute une autre couche d'incertitude. Donald Trump, qui se prépare à recevoir Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, a déclaré sur son réseau social Truth que Kiev devrait abandonner tout espoir de reprendre la Crimée ou d'intégrer l'OTAN. La déclaration est brutale, mais elle traduit une réalité plus large : la recherche d'un accord négocié, même imparfait, tend désormais à définir la guerre en Ukraine.

Les marchés ne réagissent pas directement à ce type de propos, mais les investisseurs en saisissent la portée. Un basculement du conflit pourrait influencer les flux énergétiques, les engagements commerciaux et la stabilité de l'Europe. Même lorsque la Bourse fait mine de s'en détacher à court terme, les implications stratégiques demeurent.

Pour l'heure, le climat est à l'attentisme : Wall Street a ouvert légèrement en baisse ce matin. Les marchés attendent une confirmation du côté du consommateur, de la clarté de la Fed, et une orientation dans les discussions de Washington avec l'Europe et l'Ukraine. Le rally des dernières semaines a porté les indices vers des niveaux records, mais les investisseurs doutent de la marge de progression sans nouvelles assurances.

L'écart reste grand entre ce que les Américains dépensent et ce qu'ils ressentent, entre ce que disent les banquiers centraux et ce qu'ils visent, entre ce que proposent les dirigeants et ce qui est possible. La tâche du moment pour les investisseurs n'est pas de résoudre ces tensions, mais de reconnaître qu'elles constituent les conditions mêmes dans lesquelles l'économie évolue.

Côté entreprises cette semaine, comme évoqué au début de cette chronique, nous aurons les résultats trimestriels des grands distributeurs américains, avec The Home Depot (mardi), Target (mercredi) et Walmart (jeudi).

Les cotations du jour:

Dollar Index : 98 045

: 98 045 Or: 3 341 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 65,76 dollars (WTI) : 61,94 dollars

BRENT : 65,76 dollars (WTI) : 61,94 dollars États-Unis 10 ans: 4,3 %

10 ans: 4,3 % BITCOIN: 115 760 USD

Actualités des entreprises :

Amphenol va acquérir Trexon pour 1 MdsUSD afin d'étendre son segment Harsh Environment Solutions. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.

Lennox International acquiert la division HVAC de NSI Industries pour 550 MUSD afin de renforcer ses activités et son offre de produits en Amérique du Nord.

Pentair va racheter Hydra-Stop à Madison Industries pour 290 MUSD en espèces afin d'élargir son portefeuille de solutions d'infrastructure.

Citigroup a accéléré le recrutement de banquiers d'investissement seniors de JPMorgan, avec l'arrivée d'au moins 10 anciens collègues sous la direction du nouveau directeur bancaire Vis Raghavan.

Xpeng a décroché une ligne de crédit de 10 milliards de yuans (1,39 MdsUSD) auprès de la China Citic Bank pour soutenir ses activités et son développement.

Labcorp Holdings a lancé Lumipulse, le premier test sanguin approuvé par la FDA pour aider à diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, le rendant ainsi plus accessible à l'échelle nationale.

Merck et Daiichi Sankyo ont obtenu la désignation de " thérapie innovante " de la FDA pour leur candidat médicament ifinatamab deruxtecan dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules.

Bristol-Myers Squibb et SystImmune ont décroché la désignation de " thérapie innovante " de la FDA pour l'izalontamab brengitecan dans le traitement de certains types de cancer du poumon.

Natera a annoncé des résultats positifs pour son test Signatera en phase III dans la prédiction de la réponse à l'atezolizumab chez les patients atteints d'un cancer de la vessie.

Google a accepté de payer une amende de 35,8 MUSD au gouvernement australien pour des accords Android prétendument anticoncurrentiels avec Telstra et Optus.

Meta Platforms risque une déposition de son PDG Mark Zuckerberg pour violation présumée des lois sur la confidentialité dans le cadre de la collecte de données de santé via Pixel.

Meta Platforms prévoit une quatrième restructuration de sa division IA en six mois, signe d'une poursuite des changements stratégiques en interne.

Roblox est poursuivi par l'État de Louisiane, qui lui reproche de ne pas protéger les enfants et de laisser proliférer des contenus préjudiciables.

Les employés d'OpenAI envisagent de vendre pour 6 milliards de dollars d'actions à un groupe comprenant Thrive Capital, SoftBank et Dragoneer, valorisant ainsi l'entreprise à 500 milliards de dollars.

Home Depot et Lowe's se préparent à des résultats médiocres dans un contexte de ralentissement du marché immobilier, de droits de douane et de prudence des consommateurs.

Klook se prépare à une introduction en bourse potentielle de 500 MUSD aux États-Unis, avec Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan comme souscripteurs.

CrowdStrike, Roblox, GE Vernova et Nebius ont été désignées par Wedbush comme faisant partie des 30 entreprises qui façonneront l'avenir de l'IA.

Le pipeline oncologique de BioNTech est considéré comme un catalyseur clé pour l'action, plusieurs résultats de phase 2 et 3 étant attendus dans le courant de l'année.

Goldman Sachs a ouvert un nouveau bureau à Mumbai, renforçant ainsi sa présence en Inde.

Tesla a considérablement réduit ses prix de location, jusqu'à 40 %, au Royaume-Uni en raison d'une baisse des ventes.

Le Wegovy de Novo Nordisk a été approuvé aux États-Unis pour le traitement du MASH.

Recommandations des analystes :