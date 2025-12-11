La Réserve fédérale a offert aux investisseurs une nouvelle baisse de taux. Mais Wall Street n'a pas tardé à trouver matière à s'inquiéter. Il faut dire que les sujets ne manquent pas : la tech vacille, la géopolitique reste angoissante et les matières premières se montrent capricieuses. Et pour couronner le tout, les dernières statistiques suggèrent que l'élan post-pandemique de l'Amérique commence à perdre de son éclat.

Le premier coup de théâtre est venu d'Oracle. L'entreprise, qui faisait rêver les investisseurs depuis un an avec ses empires cloud et ses rêves de centres de données, a dévoilé des prévisions moins solides qu'escompté et des dépenses annuelles qui excéderont les attentes de 15 milliards de dollars. Les investisseurs ont sanctionné l'action, qui a chuté de 11%, sa pire performance trimestrielle depuis le début des années 2000, ravivant les craintes que certaines sociétés, dans leur course au gigantisme, ne tirent trop sur leur bilan.

La réaction du marché a été immédiate. Nvidia et Broadcom ont fléchi, Microsoft et Amazon ont ralentit. Même la cryptomonnaie flanche : le bitcoin est brièvement passé sous les 90 000 dollars, entraînant Strategy et Bit digital dans son reflux.

Pourtant, l'économie au sens large, malgré les coups, ne s'effondre pas. Les nouvelles données montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont atteint 236 000, un peu plus qu'attendu mais très loin de niveaux récessionnistes. Parallèlement, le déficit commercial de septembre s'est contracté à son plus bas depuis mi-2020. Les rapports retardés de la semaine prochaine sur l'emploi et l'inflation permettront d'affiner le diagnostic, alors que Jerome Powell a prévenu que le pays pourrait perdre 20 000 emplois par mois.

Les traders restent cependant convaincus que la Fed a encore des cadeaux à offrir. Les marchés anticipent au moins 50 points de base de baisse supplémentaire l'an prochain, notamment si Donald Trump place Kevin Hassett, connu pour sa mansuétude monétaire, à la tête de la banque centrale. Powell, lui, a fait ce qu'il fait toujours : ne rien promettre, ne rien suggérer, et laisser les taux des Treasuries glisser au gré des humeurs.

La Fed a rabaissé ses taux de 25 points de base, les portant dans une fourchette de 3,50% à 3,75%. Dans son allocution, son président a qualifié la décision d'équilibrée : elle répond aux inquiétudes récentes sur le marché du travail sans compromettre la capacité de l'institution à agir si des déséquilibres apparaissaient dans les prochaines données. Jerome Powell a répété que la Fed demeurait correctement positionnée, tout en relevant la prévision de croissance américaine pour 2026 et en soulignant la prudence générale des membres du FOMC quant à de nouveaux assouplissements.

La banque centrale américaine s'est donc alignée, dans l'ensemble, sur les attentes du marché. La réaction initiale a été un soupir de soulagement, même si le tableau esquissé par les banquiers centraux laisse beaucoup d'interrogations pour 2026. Peu après, Oracle est venue doucher l'ambiance.

Les devises ont réagi en conséquence. Le dollar a glissé à un plus bas de sept semaines, poussant l'euro vers un sommet de deux mois. Le pétrole a reculé malgré la saisie par les États-Unis d'un pétrolier au large du Venezuela et les pressions exercées par Trump pour que l'Ukraine accepte un plan de paix rédigé à Washington: ce qui pourrait, incidemment, libérer davantage d'offre russe sur des marchés déjà mollissants. L'or et l'argent, eux, continuent d'agir comme si la fin du monde était prévue pour demain, en voie de signer leur meilleure année depuis 1979.

Washington a diffusé des "vision documents" d'une page pour la reconstruction et la réintégration de l'Ukraine: des textes qui ont crispé les alliés européens, peu enclins à voir la carte mondiale redessinée par les américains.

Dans l'agenda macro, Broadcom, qui publiera ses résultats après la clôture, est attendue en solide progression.

Les cotations du jour :

Indice dollar : 98,475

: 98,475 Or : 4 215 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 61,74 USD (WTI) 57,75 USD

BRENT : 61,74 USD (WTI) 57,75 USD États-Unis 10 ans : 4,14%

10 ans : 4,14% BITCOIN : 90 095 USD

Actualités d'entreprises :

Lockheed Martin a lancé Astris AI, une nouvelle initiative de collaboration gouvernementale impliquant Oracle, Nvidia et Meta.

Accenture a investi dans Ryght AI pour dynamiser la recherche clinique en sciences de la vie via l'IA agentique.

Bristol-Myers-Squibb a reçu une revue prioritaire de la FDA pour l'élargissement de l'usage d'Opdivo avec chimiothérapie dans le lymphome hodgkinien classique avancé.

Altria a annoncé le départ à la retraite de son CEO Billy Gifford en mai ; le CFO Sal Mancuso lui succédera et Heather Newman deviendra la prochaine CFO.

Loews a remporté une décision clé de la Cour suprême du Delaware, la plupart des griefs étant résolus en sa faveur.

GE Vernova et Seatrium ont décroché un contrat majeur de Tennet pour raccorder 2,2 GW d'éolien en mer du Nord au réseau allemand.

AECOM a obtenu un contrat de plus de 270 MUSD de la FAA pour moderniser l'infrastructure aérienne américaine sur 10 ans.

Alnylam rachètera 34,4 millions USD de titres convertibles pour 51,9 millions USD.

AeroVironment a remporté un contrat de 4,8 MUSD pour fournir des ROV dans le cadre des plans de modernisation de l'US Coast Guard.

Harness, soutenue par Goldman Sachs Alternatives, a levé 240 MUSD pour déployer sa plateforme d'IA et atteint une valorisation de 5,5 MdUSD.

Roivant a fourni des mises à jour sur des candidats clés, avec un dépôt de NDA pour Brepocitinib prévu début 2026.

Starbucks : la grève syndicale s'est étendue à 180 magasins dans 130 villes, la plus importante de l'histoire du groupe.

Amazon développe un service de retrait " express " en une heure combinant commandes en ligne et en magasin.

Eli Lilly : l'anti-obésité retatrutide a montré une perte de poids significative et un soulagement de la douleur dans l'arthrose du genou en phase 3.

SpaceX préparerait une IPO en 2026 susceptible de valoriser l'entreprise à plus de 1 000 MdUSD, suscitant un vif intérêt des investisseurs.

L'UE a approuvé €623M d'aides d'État pour Globalfoundries et X-FAB afin d'étendre la production de puces à Dresde et Erfurt.

Flutter Entertainment a nommé Sally Susman administratrice indépendante.

Berkshire Hathaway a confirmé que Greg Abel prendra la direction générale le 1er janvier, succédant à Warren Buffett, qui reste président.

Serval, une startup d'IA pour l'automatisation IT, a levé 75 MUSD lors d'un tour mené par Sequoia et atteint 1 MdUSD de valorisation quelques mois après la levée précédente..

Permian Basin : la production pétrolière devrait culminer en décembre, mais grâce aux innovations d'Exxon Mobil et Chevron, l'offre restera stable et compétitive durant des années.

BlackRock a vendu 7,1% de Naturgy pour 2 milliards USD via JPMorgan, ramenant sa participation à 11,42% dans un contexte de solide performance du service public espagnol.

Microsoft a annoncé des partenariats pour accélérer l'adoption de l'IA agentique sur fond de défis chez OpenAI.

Intel explore l'acquisition de Rivos et Sambanova, tout en faisant face à des inquiétudes de gouvernance et à une amende antitrust de l'UE réduite.

Oracle a mis en garde sur la rentabilité de l'IA, pesant sur les valeurs technologiques et l'appétit pour le risque, malgré une forte demande dans le cloud-IA.

