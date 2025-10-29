Wall Street : l'appétit pour le risque alimenté par Nvidia, en attendant la Fed

La Bourse de New York devrait poursuivre son mouvement de hausse mercredi matin, toujours portée par la santé étincelante des valeurs technologiques, en particulier Nvidia, en attendant l'issue de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le S&P 500 et de 0,4% pour le Nasdaq en attendant les décisions de politique monétaire de la Fed, qui tomberont en début d'après-midi.



L'institution devrait réduire son taux directeur de 0,25 point de pourcentage pour la deuxième fois en un peu plus de deux mois, mais les investisseurs espèrent surtout qu'elle ouvrira la porte à une nouvelle baisse du loyer de l'argent en décembre, voire à une poursuite de son assouplissement au cours du premier semestre 2026.



Rien n'est moins sûr cependant, certains gouverneurs se montrant toujours réticents à enchaîner plusieurs baisses de taux consécutives, estimant que la persistance de l'inflation aux Etats-Unis et la résistance de la croissance économique ne justifient pas la mise en place d'une politique trop accommodante.



'La Fed est un peu comme un conducteur qui roule sur une route enneigée: la visibilité est réduite et le sol glissant', juge Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Dans ces conditions, il vaut mieux relâcher légèrement l'accélérateur plutôt que de freiner brusquement', poursuit-il. 'Dit autrement, baisser les taux aujourd'hui mais en restant prudent pour la suite', souligne le stratège.



En attendant la Fed, le secteur des nouvelles technologies devrait continuer à être recherché dans le sillage des déclarations optimistes faites par Jensen Huang, le fondateur et directeur général de Nvidia, à l'occasion du salon GTC qui se tient actuellement à Washington.



Le fabricant de puces destinées à l'intelligence artificielle (IA) a fait feu de tout bois hier en officialisation des partenariats avec Uber, Palantir et Crowdstrike, en dévoilant un investissement d'un milliard de dollars dans l'équipementier de réseaux finlandais Nokia et en présentant une technologie permettant de connecter ses puces aux ordinateurs quantiques.



Selon certains analystes, les indications fournies par Jensen Huang laissent penser que le consensus de marché pourrait actuellement sous-évaluer d'au moins 50% les perspectives de résultats du groupe au titre de son exercice 2025/2026, ce qui lui avait permis de finir la séance d'hier sur des gains de près de 5%.



L'action progresse encore de 3,5% en cotations avant-Bourse, ce qui devrait tirer à la hausse d'autres spécialistes des semi-conducteurs comme AMD ou Micron.



La saison des résultats va par ailleurs entrer dans une phase critique après la clôture avec les publications de Microsoft, Alphabet et Meta, qui s'annoncent cruciales sachant que les 'Sept Magnifiques' ont largement contribué au 'rally' de Wall Street ces derniers mois et que leurs niveaux de valorisation sont actuellement jugés tendus.



En dehors des 'techs', Caterpillar bondit de plus de 5% en préouverture après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et avoir relevé ses objectifs annuels.



Les résultats contrastés de Boeing, qui a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires mais raté le consensus au niveau de ses bénéfices en raison de charges toujours importantes, sont en revanche accueillis sans émotion.