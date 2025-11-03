L'intelligence artificielle est peut-être la nouvelle religion de Wall street, mais la foi seule ne suffira pas à masquer le chaos politique et le manque de données économiques. Les investisseurs applaudissent les fabricants de puces et les méga-transactions des entreprises comme si l'avenir était écrit en code, tandis que Washington n'arrive même pas à maintenir le gouvernement ouvert assez longtemps pour publier les données. Les marchés américains s'envolent sur un mélange d'optimisme et d'opacité : une combinaison que l'histoire récompense rarement bien longtemps.

Après six mois consécutifs de hausse pour le S&P 500 et une série record de sept ans pour le Nasdaq, les investisseurs semblent avoir retrouvé le goût du risque, surtout celui qui s'affiche avec un logo vert fluorescent et la promesse de l'intelligence artificielle. Le nouveau mantra du marché paraît clair : in AI we trust. Cet optimisme repose sur deux dynamiques étroitement liées. D'abord, les États-Unis et la Chine ont conclu une trêve, au moins temporaire, suspendant pour un an les droits de douane réciproques qui menaçaient de gripper le commerce mondial. Une détente fragile, certes, mais suffisante pour inciter les traders à racheter les creux. Ensuite, les "Magnificent Seven" de la tech ont publié des résultats laissant présager une nouvelle vague de dépenses liées à l'IA. Pour les investisseurs, la ruée vers l'or s'est simplement digitalisée : les mineurs d'hier manient désormais des algorithmes plutôt que des pioches.

L'ironie veut que le nationalisme technologique de Washington s'exprime désormais au nom de l'IA. La décision du président Trump d'interdire à la Chine l'accès aux puces les plus avancées de Nvidia rassure les faucons de la sécurité, mais risque, à terme, de complexifier davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le titre Nvidia, lui, a poursuivi sa progression.

Les grandes manœuvres se multiplient aussi dans le monde des affaires. Kimberly-Clark a mis la main sur Kenvue, le fabricant du Tylenol (Doliprane américain), pour 48,7 milliards de dollars. L'action Kenvue s'est envolée de 20%, tandis que celle de Kimberly-Clark a chuté de 12%. Les investisseurs aiment les bonnes affaires, mais rarement ceux qui les paient. De son côté, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a, comme toujours, prêché la prudence : bénéfices en hausse, trésorerie record et discipline financière exemplaire.

Dans l'univers des semi-conducteurs, les regards se tournent vers AMD et Qualcomm, attendus au tournant. Samsung a annoncé retarder la fixation de ses prix DDR5, ce qui a dopé les valeurs du stockage de données, comme Seagate, Western Digital et Sandisk. Quant à IREN, opérateur de centres de données, son titre a bondi de 21% après la signature d'un contrat de 9,7 MdsUSD avec Microsoft pour la fourniture des processeurs GB300 de Nvidia.

Pendant que Wall Street exulte, Main Street reste engluée dans la paralysie politique. Le deuxième plus long "shutdown" de l'histoire américaine continue d'interrompre la publication des données économiques officielles. La Cour suprême s'apprête, elle, à trancher sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.

Comme prévu, la saison des résultats d'entreprises américaines dépasse les attentes. Les chiffres du troisième trimestre sont bel et bien solides. Selon FactSet, le bénéfice par action moyen des entreprises du S&P 500 a progressé de 10,7% entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025, sur la base d'environ 60% des sociétés de l'indice déjà publiées, dont les plus importantes.

Sur l'agenda des entreprises, les publications se poursuivent, avec Palantir, AMD, McDonald's et Airbnb.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99,944

: 99,944 Or: 4 016 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 64,70 USD (WTI) 61,11 USD

BRENT : 64,70 USD (WTI) 61,11 USD États-Unis 10 ans

BITCOIN: 107 658 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Recommandations des analystes :