Après six mois consécutifs de hausse pour le S&P 500 et une série record de sept ans pour le Nasdaq, les investisseurs semblent avoir retrouvé le goût du risque, surtout celui qui s'affiche avec un logo vert fluorescent et la promesse de l'intelligence artificielle. Le nouveau mantra du marché paraît clair : in AI we trust. Cet optimisme repose sur deux dynamiques étroitement liées. D'abord, les États-Unis et la Chine ont conclu une trêve, au moins temporaire, suspendant pour un an les droits de douane réciproques qui menaçaient de gripper le commerce mondial. Une détente fragile, certes, mais suffisante pour inciter les traders à racheter les creux. Ensuite, les "Magnificent Seven" de la tech ont publié des résultats laissant présager une nouvelle vague de dépenses liées à l'IA. Pour les investisseurs, la ruée vers l'or s'est simplement digitalisée : les mineurs d'hier manient désormais des algorithmes plutôt que des pioches.
L'ironie veut que le nationalisme technologique de Washington s'exprime désormais au nom de l'IA. La décision du président Trump d'interdire à la Chine l'accès aux puces les plus avancées de Nvidia rassure les faucons de la sécurité, mais risque, à terme, de complexifier davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le titre Nvidia, lui, a poursuivi sa progression.
Les grandes manœuvres se multiplient aussi dans le monde des affaires. Kimberly-Clark a mis la main sur Kenvue, le fabricant du Tylenol (Doliprane américain), pour 48,7 milliards de dollars. L'action Kenvue s'est envolée de 20%, tandis que celle de Kimberly-Clark a chuté de 12%. Les investisseurs aiment les bonnes affaires, mais rarement ceux qui les paient. De son côté, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a, comme toujours, prêché la prudence : bénéfices en hausse, trésorerie record et discipline financière exemplaire.
Dans l'univers des semi-conducteurs, les regards se tournent vers AMD et Qualcomm, attendus au tournant. Samsung a annoncé retarder la fixation de ses prix DDR5, ce qui a dopé les valeurs du stockage de données, comme Seagate, Western Digital et Sandisk. Quant à IREN, opérateur de centres de données, son titre a bondi de 21% après la signature d'un contrat de 9,7 MdsUSD avec Microsoft pour la fourniture des processeurs GB300 de Nvidia.
Pendant que Wall Street exulte, Main Street reste engluée dans la paralysie politique. Le deuxième plus long "shutdown" de l'histoire américaine continue d'interrompre la publication des données économiques officielles. La Cour suprême s'apprête, elle, à trancher sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.
Comme prévu, la saison des résultats d'entreprises américaines dépasse les attentes. Les chiffres du troisième trimestre sont bel et bien solides. Selon FactSet, le bénéfice par action moyen des entreprises du S&P 500 a progressé de 10,7% entre le troisième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2025, sur la base d'environ 60% des sociétés de l'indice déjà publiées, dont les plus importantes.
Sur l'agenda des entreprises, les publications se poursuivent, avec Palantir, AMD, McDonald's et Airbnb.
Les cotations du jour :
- Dollar Index: 99,944
- Or: 4 016 USD
- Pétrole brut (BRENT): 64,70 USD (WTI) 61,11 USD
- États-Unis 10 ans: 4,08%
- BITCOIN: 107 658 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- CompoSecure a annoncé des résultats solides pour le troisième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 et 2026, tout en annonçant une fusion de 7,4 MdsUSD avec Husky Technologies, soutenue par un investissement PIPE de 2 MdsUSD.
- NIO a livré un nombre record de 40 397 véhicules en octobre, soit une augmentation de 93% par rapport à l'année précédente.
- Li Auto a livré plus de 31 000 véhicules en octobre, mais procède au rappel de 11 411 véhicules électriques MEGA 2024 en raison d'un problème de corrosion du liquide de refroidissement pouvant présenter un risque d'incendie.
- Berkshire Hathaway a publié des résultats trimestriels de 21 413 USD par action de classe A et un chiffre d'affaires de 94,97 MdsUSD, en hausse par rapport à l'année précédente.
- Kosmos Energy a enregistré une perte ajustée de 0,26 USD par action au troisième trimestre, alors que son chiffre d'affaires a subi une baisse significative, atteignant 311,2 MUSD, inférieur aux attentes.
- Nexstar Media et Tegna ont reçu une deuxième demande de documents du ministère américain de la Justice concernant leur fusion, ce qui prolonge le délai d'examen réglementaire.
- Belite Bio a reçu l'accord des autorités réglementaires britanniques pour examiner une demande d'autorisation conditionnelle pour le Tinlarebant dans le traitement de la maladie de Stargardt.
- DOF Group et TechnipFMC ont décroché la prolongation de contrats pour trois navires poseurs de pipelines de Petrobras, ajoutant 100 MUSD à leur carnet de commandes.
- Havilah Resources a repris le forage de cuivre et d'or sur son site prospectif de Birksgate en Australie-Méridionale, ce qui a fait grimper ses actions de 4%.
- Bank of America subit la pression des investisseurs pour conclure des accords et se développer dans la gestion de patrimoine afin de combler son retard en matière de performance par rapport à JPMorgan et Morgan Stanley, avant sa première journée des investisseurs depuis 2011.
- Deel a nommé Joe Kauffman, ancien cadre chez Intuit, au poste de directeur financier afin de faire avancer ses projets d'introduction en bourse, dans un contexte de litiges juridiques avec Rippling et de croissance rapide de ses revenus.
Les prix du pétrole sont restés stables, l'OPEP+ ayant annoncé qu'elle suspendrait ses augmentations de production au premier trimestre 2026 en raison des craintes de surproduction et de la faiblesse des données industrielles asiatiques.
- Westlife Foodworld, l'exploitant de McDonald's dans l'ouest et le sud de l'Inde, a annoncé une perte trimestrielle en raison de la hausse des coûts et d'une concurrence acharnée, malgré une croissance modeste de ses ventes.
- Pony AI fixe le prix de son introduction en bourse à Hong Kong à 139 HKUSD par action, cherchant à lever 6,7 milliards HKUSD alors qu'elle s'étend au-delà de sa cotation au Nasdaq.
- Chevron prévoit d'explorer les ressources pétrolières et gazières offshore en Guinée-Bissau en partenariat avec Petroguin, renforçant ainsi sa présence dans le bassin MSGBC.
- Samsung SDI aurait signé un contrat de 2,1 MdsUSD pour fournir à Tesla des batteries pour systèmes de stockage d'énergie pendant trois ans.
- New World Development a lancé une offre d'échange de dette d'une valeur maximale de 1,9 milliard USD afin de restructurer ses titres perpétuels et d'améliorer sa liquidité.
- DuPont indique avoir finalisé la séparation de ses activités électroniques en une société publique indépendante, Qnity Electronics, le 1er novembre,
- Exxon Mobil a averti qu'elle pourrait se retirer de l'UE en réponse à une nouvelle loi sur la durabilité qui pourrait imposer des amendes équivalentes à 5% de son chiffre d'affaires mondial.
- Nvidia est confrontée à des restrictions américaines à l'exportation de sa puce Blackwell AI, limitant l'accès de la Chine et d'autres pays à ce produit.
- ConocoPhillips a commencé le forage de gaz naturel dans le bassin d'Otway en Australie, marquant ainsi un nouvel investissement en amont.
Recommandations des analystes :
- Apple Inc. : CTBC Securities Investment Service Co LTD relève sa recommandation de " neutre " à " ajouter " et augmente son objectif de cours de 237 USD à 301 USD.
- Builders Firstsource, Inc. : Stifel abaisse sa recommandation de " neutre " à " conserver " et réduit son objectif de cours de 128 USD à 124 USD.
- Charter Communications, Inc. : Bernstein abaisse sa recommandation de " surperformance " à " performance du marché " et réduit son objectif de cours de 350 USD à 280 USD.
- Edwards Lifesciences Corporation : Raymond James relève sa recommandation de " neutre " à " surperformance " avec un objectif de cours de 96 USD.
- Ingersoll Rand Inc. : Stifel abaisse sa recommandation de " conserver " à " neutre " et réduit son objectif de cours de 79 USD à 75 USD.
- Kilroy Realty Corporation : RBC Capital relève sa recommandation de " performance sectorielle " à " surperformance " et augmente son objectif de cours de 40 USD à 47 USD.
- Meta Platforms, Inc. : ARC Independent Research relève sa recommandation de " Hold " à " Buy " et augmente son objectif de cours de 815 USD à 855 USD.
- Mongodb, Inc. : William O'Neil & Co Incorporated initie la couverture avec une recommandation d’achat.
- Netflix, Inc. : KGI Securities Co Ltd relève sa recommandation de " neutre " à " surperformance " avec un objectif de cours de 1 350 USD.
- Teradyne, Inc. : President Capital Management Corp relève sa recommandation de " neutre " à " acheter " et augmente son objectif de cours de 158,10 USD à 209 USD.
- Universal Health Services, Inc. : Raymond James relève sa recommandation de " neutre " à " surperformance " avec un objectif de cours de 269,99 USD.
- Alphabet Inc. : CITIC Securities Co Ltd maintient sa recommandation d’achat et relève son objectif de cours de 230 USD à 310 USD.
- Apa Corporation : Evercore ISI maintient sa recommandation " en ligne " et relève son objectif de cours de 16 USD à 21 USD.
- Brown & Brown, Inc. : Raymond James maintient sa recommandation " surperformance " et réduit le prix cible de 120 USD à 90 USD.
- Cardinal Health, Inc. : TD Cowen maintient sa recommandation d’achat et relève son objectif de cours de 183 USD à 225 USD.
- Coinbase Global, Inc. : B Riley Securities Inc. maintient sa recommandation neutre et relève son objectif de cours de 185 USD à 243 USD.
- Exxon Mobil Corporation : Scotiabank maintient sa recommandation " surperformance du secteur " et relève le prix cible de 128 USD à 155 USD.
- First Solar, Inc. : Barclays maintient sa recommandation " surpondérer " et relève son objectif de cours de 216 USD à 279 USD.
- FMC Corporation : Morgan Stanley maintient sa recommandation neutre et réduit le prix cible de 38 USD à 17 USD.
- Match Group, Inc. : TD Cowen maintient sa recommandation d’achat et relève son objectif de cours de 40 USD à 60 USD.
- Sandisk Corporation : Morgan Stanley maintient sa recommandation " surpondérer " et relève son objectif de cours de 96 USD à 230 USD.
- SPS Commerce, Inc. : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation " acheter " et réduit le prix cible de 150 USD à 100 USD.
