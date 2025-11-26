L'économie américaine, semble-t-il, livre juste la bonne dose de déception.

Les ventes au détail fléchissent. Les valeurs technologiques vacillent. Hp inc. supprime des milliers d'emplois, et même les consommateurs des fêtes se divisent entre dépensiers et épargnants. Et pourtant, les marchés exultent. Pourquoi ? Parce que, pour les investisseurs, des indicateurs en baisse apportent désormais la promesse d'un argent moins cher.

Le récit dominant à Wall Street repose sur l'espoir. Plus précisément, l'espoir que la Réserve fédérale abaissera ses taux dès décembre. Après des mois d'inquiétude sur l'inflation et une croissance en surchauffe, les signes de refroidissement économique sont accueillis avec entrain. Ajoutez à cela la rumeur d'une nomination de Kevin Hassett, économiste proche de Donald Trump et réputé accommodant, à la tête de la Fed, et les investisseurs semblent presque parier sur une baisse des taux pour Noël.

Selon le CME FedWatch Tool, il existe désormais 85% de probabilité d'une baisse de 25 points de base le mois prochain. Ce chiffre a doublé en une semaine. Un renversement spectaculaire du sentiment, qui en dit davantage sur la lassitude des investisseurs que sur les fondamentaux budgétaires.

Les chiffres hebdomadaires du chômage, publiés en début d'après-midi, pourraient toutefois inciter la Fed à temporiser. Les nouvelles demandes d'allocations se sont établies à 216000 pour la semaine se terminant le 22 novembre, en dessous des 225000 anticipés. De quoi suggérer un marché du travail plus résilient que ne le souhaiteraient les investisseurs avides d'un cadeau monétaire. Pas de quoi briser tous les espoirs, mais assez pour troubler le récit d'un atterrissage suffisamment rapide pour exiger une action immédiate.

Car le marché évolue sur une glace macroéconomique bien mince. Les commandes de biens durables et le Beige Book de la Fed viendront préciser la tendance, mais les données racontent désormais une histoire plus nuancée que le simple mantra "baisser les taux maintenant".

Entre-temps, l'humeur du marché demeure nettement contrastée. Dell, dopé par la forte demande pour ses serveurs dédiés à l'IA, a bondi après avoir relevé ses prévisions annuelles. À l'inverse, Hp inc. a averti d'un affaiblissement de ses résultats et annoncé vouloir réduire jusqu'à 10% de ses effectifs, ce qui a fait chuter le titre. Autodesk s'est envolé de 7.5% grâce à des prévisions étonnamment solides, tandis que Workday a déçu malgré un relèvement de ses objectifs.

Du côté de l'IA, même les machines semblent sujettes aux humeurs humaines. Nvidia, longtemps incarnation de la ruée vers l'IA, subit des pressions, en partie en raison de la concurrence ravivée d'Alphabet et Meta, dont le rapprochement stratégique nourrit leur ambition dans la course à la domination de l'intelligence artificielle. L'action Alphabet, qui flirte désormais avec une valorisation de 4 trillions de dollars, s'impose comme le nouvel espoir brillant des investisseurs de l'IA.

Sur le front géopolitique, un projet d'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, rédigé par les États-Unis, semble progresser, ce qui pèse sur les prix du pétrole alors que les marchés anticipent une levée des sanctions sur le brut russe. Mais la position de Moscou reste opaque : peu d'observateurs mettraient leur portefeuille en jeu sur la durabilité d'une telle paix.

Les investisseurs se laissent aller à rêver, même si les données livrent un tableau mitigé. Peut-être s'agit-il du début d'un nouveau cycle, peut-être du dernier moment de calme avant une nouvelle zone de turbulences. Pour l'instant, les marchés traitent l'incertitude non comme une menace, mais comme une invitation à l'espoir.

Rappel utile : les marchés américains seront fermés demain pour Thanksgiving.

Les cotations du jour :

Dollar index : 99,909

: 99,909 Or : 4 160 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 61,73 USD (WTI) 57,84 USD

BRENT : 61,73 USD (WTI) 57,84 USD États-Unis 10 ans : 3,99%

10 ans : 3,99% BITCOIN : 87 001 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Meta fait l'objet d'une enquête antitrust élargie en Italie pour un possible abus de position dominante lié à l'intégration d'outils d'IA dans WhatsApp, suscitant des inquiétudes sur la concurrence dans le marché des chatbots d'IA.

Tesla fait face à de fortes chutes de ventes en Europe (48,5%) et en Chine (8,4%) en octobre, tandis que ses concurrents élargissent leurs gammes de véhicules électriques.

Hillhouse Investment lance un nouveau fonds de capital-investissement de 7 MdsUSD dans un contexte de reprise des opérations en Asie.

Robinhood et Susquehanna acquièrent 90% de la plateforme de marchés de prédiction LedgerX afin de se développer dans le trading basé sur les événements.

La FAA enquête sur Amazon après qu’un drone de livraison a endommagé un câble internet au Texas, s’ajoutant à d’autres incidents impliquant les drones MK30.

OpenAI prévoit 220 millions d’abonnés payants hebdomadaires à ChatGPT d’ici 2030, soulignant le potentiel du modèle d’abonnement.

Boeing obtient un contrat de 2,47 MdsUSD pour fournir 15 avions ravitailleurs KC-46A supplémentaires à l’US Air Force.

Les actions Workday reculent d’environ 7% après des prévisions jugées timides malgré un chiffre d’affaires d’abonnement conforme aux attentes.

Dell relève ses prévisions annuelles et vise jusqu’à 32 MdsUSD de chiffre d’affaires au 4ᵉ trimestre, porté par une forte demande pour ses serveurs d’IA et des commandes de xAI et G42.

Warner Bros Discovery demande d’ici au 1er décembre une amélioration des offres de rachat à des prétendants tels que Netflix, Paramount, Skydance et Comcast, pouvant mener à des négociations exclusives.

Venture Global accuse Shell d’avoir mené une campagne visant à saboter ses opérations de GNL durant trois ans.

Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, prévoit une IPO de 5 MdsUSD.

