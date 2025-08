Alors que la séance s'annonçait bien orientée, la publication de l'indice ISM des services est venue doucher les espoirs d'un rebond à Wall Street.

Tout avait pourtant bien commencé. Les indices affichaient du vert, portés par l’anticipation croissante d’une baisse des taux. Mais la fête a tourné court après la publication d’un ISM très en dessous des attentes, signalant un ralentissement marqué de l’activité dans les services. Résultat : le SP 500 recule de -0,49%, le Dow Jones limite la casse à -0,14%, tandis que le Nasdaq accuse la plus forte baisse avec -0,73%.

Seul rayon de soleil dans ce ciel assombri : Palantir. Le titre bondit de +7,49% après une publication solide et un chiffre d’affaires annuel à nouveau relevé. En revanche, Caterpillar reste plus discret avec un gain limité à +1,9%, pénalisé par une ouverture dans le rouge et des résultats en deçà des attentes.

Dans le même temps, Donald Trump a réaffirmé son intention d’imposer de nouveaux droits de douane dès la semaine prochaine, ciblant les secteurs pharmaceutique et des semi-conducteurs. Il a évoqué un tarif initial de 150% sur la pharma, porté à 250% d’ici un an et demi. Une déclaration forte, mais qui n’a pas semblé perturber les marchés dans l’immédiat.

À la clôture, les regards se tournent vers AMD qui n'offre pas un soupçon d'optimisme pour la prochaine séance. Malgré un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions, le titre décroche de -4%. En cause : une marge brute de 43%, encore loin de l’objectif des 54%, et un bénéfice par action jugé trop faible. Depuis l’annonce de ses nouvelles puces, AMD a regagné en popularité auprès des investisseurs, mais les attentes ont grimpé aussi vite que le cours.

La tendance reste baissière pour les autres publications du jour. Snap décroche de -15% dans les échanges post-séance, la faute à un revenu moyen par utilisateur décevant et une croissance faible dans le milieu concurrentiel des publicités. De son côté, Lucid recule de -7% après avoir revu à la baisse ses prévisions de production annuelle.