Wall Street : l'euphorie fait place à la prudence après des résultats décevants

Après une ouverture autour de l'équilibre, Wall Street s'est enfoncée dans le rouge mercredi matin, les investisseurs préférant prendre leurs bénéfices suite à une série de résultats décevants et aux records historiques signés ces derniers jours.



Aux alentours de 11h15 (heure de New York), le Dow Jones recule de plus de 0,2% à 46.808,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 0,7% à 22,802,6 points.



Le Dow avait atteint hier de nouveaux plus hauts historiques tandis que le Nasdaq était revenu à moins de 100 cent points de son zénith absolu établi il y a deux semaines.



Après les bonnes surprises des derniers jours, les derniers résultats de sociétés ont déçu, à commencer par ceux de Netflix, qui chute de plus de 10% au lendemain de la publication par le géant du streaming vidéo de comptes grevés par une lourde charge exceptionnelle liée à un litige fiscal au Brésil.



Le titre tire à la baisse le Nasdaq et le secteur des valeurs technologiques en général.



Texas Instruments alimente le courant vendeur sur les titres de la 'tech' en cédant 4,7% suite à la présentation de prévisions jugées décevantes dues à la morosité du secteur automobile.



Parmi les autres sociétés ayant publié leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, GE Vernova décroche de 8% après des résultats pourtant meilleurs que prévu, qui servent de prétexte à des prises de profits après des gains de plus de 70% depuis le début de l'année.



Les secteurs qui avaient le plus monté ces trois derniers mois, comme la technologie, la consommation non-essentielle et les communications sont ceux qui reculent le plus aujourd'hui, ce qui illustre la propension des intervenants à prendre une partie de leurs bénéfices.



Tesla (-2,1%) et IBM (+1,6%) connaissant des sorts contrastés avant la parution, ce soir après la clôture, de leurs résultats trimestriels.



Un petit mouvement de rotation sectorielle profite à la consommation de base (+1,1%) et à l'énergie (+0,9%).



Les cours du pétrole amplifient leur progression après l'annonce d'un repli des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, ce qui permettait au WTI de progresser de plus de 2% pour revenir autour de 58,4 dollars.



La baisse de Wall Street ne profite ni au marché obligataire, où le rendement de l'emprunt à 10 ans se retend vers 3,97%, ni à l'or qui subit une correction largement attendue après son envolée des dernières semaines qui l'avait conduit à afficher une progression de plus de 55% depuis le début de l'année, une performance inédite depuis 1979, l'année de la crise pétrolière et de la poussée inflationniste qui avait porté le métal jaune.





