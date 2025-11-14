La récente correction des poids lourds de la tech en dit moins sur un résultat trimestriel isolé que sur un marché soudainement traversé par le doute. L'année écoulée a habitué les investisseurs à croire que l'innovation, en particulier l'intelligence artificielle, pouvait dépasser la plupart des fondamentaux. Mais des valorisations étirées ont la fâcheuse tendance à claquer sans prévenir. Un retour au réel, aussi déplaisant soit-il, a parfois du bon.
La probabilité d'une baisse des taux en décembre s'est nettement effritée. En une semaine, selon le FedWatch du CME, elle est tombée de 70% à 52.1%. Le camp du "non" n'est pas encore majoritaire, mais il n'en a jamais été aussi proche. Il y a un mois, la probabilité d'un statu quo n'était que de 5.5%, alors que le camp Trump plaidait pour un double assouplissement monétaire, soit 50 points de base au lieu des habituels 25.
La Réserve fédérale n'aide guère à restaurer le calme. Les responsables affichent une ligne mêlant "optimisme prudent et doute assumé". Alberto Musalem (St. Louis) appelle à la vigilance. Beth Hammack (Cleveland) juge utile de maintenir une politique restrictive. Neel Kashkari (Minneapolis) regrette la baisse du mois dernier. La seule certitude, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Résultat : les investisseurs oscillent entre l'espoir et la morosité.
À cela s'ajoute la pénurie statistique provoquée par le shutdown : certains indicateurs non publiés pourraient tout simplement ne jamais l'être.
Sur les marchés des matières premières, les tensions géopolitiques continuent de jouer les trouble-fêtes. Une frappe de drone ukrainien sur un grand terminal d'exportation russe a brièvement propulsé les cours du pétrole. L'or, éternelle valeur refuge des temps anxieux, en profite.
Au Royaume-Uni, l'éventuel renoncement du gouvernement à la hausse de l'impôt sur le revenu, par crainte d'un retour de bâton politique, a entamé la crédibilité de sa trajectoire budgétaire. La livre a immédiatement flanché.
Dans les prochaines semaines, l'attention se portera sur les résultats d'entreprises, les développements géopolitiques et la moindre parcelle de données capable de combler le vide actuel. L'ironie veut que les marchés se stabilisent moins à l'arrivée de bonnes nouvelles qu'à la régularité retrouvée du flux d'informations.
La séance d'aujourd'hui est délicate : une mauvaise journée pourrait entraîner une baisse de plus de 5% du Nasdaq 100 par rapport à ses récents sommets, ce qui renforcerait la phase de consolidation. Les prophéties boursières sont parfois autoréalisatrices.
À court terme, la Chine a annoncé cette nuit des ventes au détail meilleures qu'attendu en octobre, mais une production industrielle décevante. L'économie chinoise peine toujours à rebondir, freinée par un secteur immobilier qui reste un véritable fardeau, comme l'a reconnu un haut responsable.
Les cotations du jour :
- Dollar Index: 99,002
- Or: 4 058 USD
- Pétrole brut (BRENT): 63,86 USD (WTI) 59,64 USD
- États-Unis 10 ans: 4,06%
- BITCOIN: 95 267 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- Google, filiale d’Alphabet, a soumis des propositions de modification de son activité publicitaire afin de répondre à une amende antitrust de 3,4 MdsUSD infligée par l’UE, évitant ainsi une scission en proposant des tarifs plus flexibles et une meilleure interopérabilité aux éditeurs et aux annonceurs.
- Nexus Select Trust, soutenu par Blackstone, prévoit de doubler son portefeuille de centres commerciaux en Inde pour atteindre 30 à 35 centres en cinq ans, en ciblant les petites villes et en finançant son expansion principalement par l’endettement.
- Verizon prévoit de supprimer environ 15 000 emplois dans le cadre d’une restructuration majeure visant à inverser la tendance à la perte de clients et à réduire les coûts.
- Warner Bros. Discovery examinerait les offres de Paramount, Comcast et Netflix dans le cadre d’une vente aux enchères qui devrait se terminer d’ici la fin de l’année.
- Amazon et Microsoft ont soutenu une législation visant à restreindre la capacité de Nvidia à exporter des puces vers la Chine, afin de garantir la priorité d’accès des États-Unis au matériel informatique de pointe en IA.
- Country Garden a annoncé son intention de réduire sa dette de plus de 11 MdsUSD grâce à l’émission d’obligations convertibles et de bons de souscription.
- Applied Materials a annoncé une baisse de ses bénéfices et de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, mais prévoit un léger rebond au premier trimestre malgré les inquiétudes concernant les ventes futures en Chine en raison des contrôles à l’exportation américains.
- Under Armour met fin à son partenariat avec Stephen Curry dans le cadre d’une restructuration plus large.
- JBS a enregistré une hausse de 13% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, atteignant 22,6 MdsUSD, grâce aux excellentes performances de tous ses segments, notamment le bœuf nord-américain et la volaille mondiale.
- Canadian Pacific Kansas City a conclu un accord provisoire de cinq ans avec son syndicat américain d’ingénieurs, prévoyant des augmentations de salaire et des horaires plus flexibles.
- Les employés de Boeing ont approuvé un nouveau contrat de cinq ans, mettant fin à une grève de 101 jours qui perturbait la production d’avions militaires.
- Blackstone a nommé Franck Petitgas au poste de vice-président pour l'Europe à compter de janvier 2026, après 30 ans passés chez Morgan Stanley.
- Blue Origin a lancé avec succès deux satellites pour la NASA et l’Université de Berkeley, marquant sa première mission vers Mars.
- Global Infrastructure Partners, filiale de BlackRock, et ACS ont formé une coentreprise de 2,3 MdsUSD pour développer des centres de données en Europe, aux États-Unis et en Australie.
- Rocket Lab a également lancé deux engins spatiaux pour la NASA et l’Université de Berkeley, qui devraient atteindre Mars en 2027.
- Pine Labs, soutenu par PayPal, a bondi de 28% lors de son introduction en bourse en Inde, levant 438 MUSD pour soutenir le remboursement de sa dette et son expansion.
- Alibaba a introduit le "mode IA" pour Alibaba.com et prévoit d’intégrer la tokenisation dans les paiements transfrontaliers grâce à un partenariat avec JPMorgan Chase.
- Apple a enregistré une hausse de 22% des ventes d’iPhone en Chine au cours du mois suivant le lancement de l’iPhone 17, inversant la tendance baissière de l’année précédente.
- Les actions de JD.com ont chuté après que les bénéfices du troisième trimestre ont été affectés par les pertes de ses nouvelles activités de livraison de repas, malgré une croissance de 15% de son chiffre d’affaires.
- Pfizer a vendu une participation de 54,7% dans BioNTech SE et a finalisé l’acquisition de Metsera pour plus de 10 MdsUSD.
- Firmus, soutenu par Nvidia, a levé 500 MUSD pour développer des projets d’infrastructure d’IA en Australie dans le cadre du projet Southgate.
- Merck est sur le point de conclure un accord pour acquérir Cidara Therapeutics, valorisant la société à plus de 3,3 MdsUSD en raison de l’intérêt suscité par son pipeline de traitements contre la grippe.
- Les actionnaires de CyberArk ont approuvé l’acquisition de la société par Palo Alto Networks.
Recommandations des analystes :
- Applied Materials, Inc. : Fubon Securities relève sa recommandation de " neutre " à " acheter " et augmente son objectif de cours de 190 à 260 USD.
- Circle Internet Group, Inc. : Baird relève sa recommandation de " neutre " à " surpondérer " avec un objectif de cours de 110 dollars.
- Mp Materials Corp. : JP Morgan relève sa recommandation de " neutre " à " surpondérer " et abaisse son objectif de cours de 75 à 74 dollars.
- Progressive Corporation: Jefferies abaisse sa recommandation de " acheter " à " conserver " et réduit son objectif de cours de 261 USD à 232 USD.
- Sempra: Goldman Sachs relève sa recommandation de " neutre " à " acheter " et augmente son objectif de cours de 88 USD à 106 USD.
- The Gap, Inc.: Jefferies relève sa recommandation de " neutre " à " acheter " et augmente son objectif de cours de 22 USD à 30 USD.
- The Home Depot, Inc. : Stifel abaisse sa recommandation de " acheter " à " conserver " avec un objectif de cours de 370 USD.
- Abercrombie & Fitch Co.: Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit le prix cible de 130 USD à 100 USD.
- Micron Technology, Inc. : DBS Bank maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 149 USD à 300 USD.
- Natera, Inc. : Raymond James maintient sa recommandation " surperformance " et relève le prix cible de 188 USD à 245 USD.