Les investisseurs savent que la volatilité fait partie du décor, mais les développements récents commencent à mettre leur patience à rude épreuve. Les signaux en provenance de la Réserve fédérale ont plombé l'ambiance cette semaine, transformant l'espoir d'une baisse de taux en décembre en 50-50. Les valeurs technologiques en pleine ascension ont perdu de l'altitude, leurs valorisations se heurtant à un retour soudain au réalisme. Quant à la fin du shutdown américain, elle laisse derrière elle un paysage économique truffé de statistiques manquantes, retardées ou tout simplement incertaines.

La récente correction des poids lourds de la tech en dit moins sur un résultat trimestriel isolé que sur un marché soudainement traversé par le doute. L'année écoulée a habitué les investisseurs à croire que l'innovation, en particulier l'intelligence artificielle, pouvait dépasser la plupart des fondamentaux. Mais des valorisations étirées ont la fâcheuse tendance à claquer sans prévenir. Un retour au réel, aussi déplaisant soit-il, a parfois du bon.

La probabilité d'une baisse des taux en décembre s'est nettement effritée. En une semaine, selon le FedWatch du CME, elle est tombée de 70% à 52.1%. Le camp du "non" n'est pas encore majoritaire, mais il n'en a jamais été aussi proche. Il y a un mois, la probabilité d'un statu quo n'était que de 5.5%, alors que le camp Trump plaidait pour un double assouplissement monétaire, soit 50 points de base au lieu des habituels 25.

La Réserve fédérale n'aide guère à restaurer le calme. Les responsables affichent une ligne mêlant "optimisme prudent et doute assumé". Alberto Musalem (St. Louis) appelle à la vigilance. Beth Hammack (Cleveland) juge utile de maintenir une politique restrictive. Neel Kashkari (Minneapolis) regrette la baisse du mois dernier. La seule certitude, c'est qu'il n'y a aucune certitude. Résultat : les investisseurs oscillent entre l'espoir et la morosité.

À cela s'ajoute la pénurie statistique provoquée par le shutdown : certains indicateurs non publiés pourraient tout simplement ne jamais l'être.

Sur les marchés des matières premières, les tensions géopolitiques continuent de jouer les trouble-fêtes. Une frappe de drone ukrainien sur un grand terminal d'exportation russe a brièvement propulsé les cours du pétrole. L'or, éternelle valeur refuge des temps anxieux, en profite.

Au Royaume-Uni, l'éventuel renoncement du gouvernement à la hausse de l'impôt sur le revenu, par crainte d'un retour de bâton politique, a entamé la crédibilité de sa trajectoire budgétaire. La livre a immédiatement flanché.

Dans les prochaines semaines, l'attention se portera sur les résultats d'entreprises, les développements géopolitiques et la moindre parcelle de données capable de combler le vide actuel. L'ironie veut que les marchés se stabilisent moins à l'arrivée de bonnes nouvelles qu'à la régularité retrouvée du flux d'informations.

La séance d'aujourd'hui est délicate : une mauvaise journée pourrait entraîner une baisse de plus de 5% du Nasdaq 100 par rapport à ses récents sommets, ce qui renforcerait la phase de consolidation. Les prophéties boursières sont parfois autoréalisatrices.

À court terme, la Chine a annoncé cette nuit des ventes au détail meilleures qu'attendu en octobre, mais une production industrielle décevante. L'économie chinoise peine toujours à rebondir, freinée par un secteur immobilier qui reste un véritable fardeau, comme l'a reconnu un haut responsable.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99,002

: 99,002 Or: 4 058 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,86 USD (WTI) 59,64 USD

BRENT : 63,86 USD (WTI) 59,64 USD États-Unis 10 ans: 4,06%

10 ans: 4,06% BITCOIN: 95 267 USD

