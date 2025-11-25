Wall Street : l'indécision domine après des indicateurs peu encourageants

Wall Street évolue en ordre dispersé mardi en fin de matinée, le tableau économique en demi-teinte dressé par les statistiques du jour ne semblant guère donner envie aux investisseurs de revenir sur des marchés d'actions qui avaient bien baissé ces dernières semaines.



Autour de 11h15 (heure de New York), le Dow Jones conserve encore une avance de 0,2% à 46 783,6 points, mais le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 22 795,3 points.



Le S&P 500 grignote pour sa part 0,1% à 6 712,1 points, évoluant toujours sous sa moyenne mobile à 50 jours de 6 750 points enfoncée il y a une semaine, un support technique désormais très surveillé par les intervenants.



Les statistiques publiées au fil de la matinée n'ont pas montré un franc dynamisme de la consommation, un poste qui représente plus des deux tiers de l'activité économique du pays.



Le Département du Commerce a fait savoir tôt ce matin que les ventes au détail n'avaient augmenté que de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent, alors qu'elles avaient progressé de 0,6% en rythme séquentiel en août et que le consensus attendait une hausse de 0,3%.



"Ce rapport montre que la consommation des ménages connaissait une dynamique faible avant même le "shutdown", qui a dû au moins la pénaliser un peu", commente Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Autre élément préoccupant, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board s'est détérioré de façon beaucoup plus nette que prévu en novembre, à 88,7 contre 95,5 le mois dernier, soit son plus bas niveau depuis avril, une dégradation là encore due aux effets de la fermeture partielle des administrations fédérales, qui a pénalisé les finances des fonctionnaires et privé les plus démunis d'aides alimentaires.



Si ces données constituent des arguments supplémentaires pour que la Fed baisse ses taux directeurs en décembre, elles laissent aussi penser que l'économie américaine est partie pour signer un net ralentissement, voire connaître une fin d'année difficile.



Les derniers chiffres de l'inflation pèsent également sur la tendance. D'après le Département du Travail, les prix à la production se sont accrus de 0,3% en données totales en septembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, des chiffres un peu meilleurs que prévu.



Mais exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs s'est établie à 2,9% en données sous-jacentes en septembre, soit le même taux qu'en août, alors que le marché espérait une décélération.



Sur le compartiment obligataire, les rendements sont en légère baisse, ce qui montre que les marchés considèrent que les indicateurs publiés ce matin vont plutôt dans le sens d'une poursuite de l'assouplissement monétaire.



Le rendement des Treasuries à dix ans se replie de plus de trois points de base vers le seuil des 4%.



Le dollar poursuit de son côté sa consolidation face à l'euro, qui remonte au-delà de 1,1560 contre le billet vert.



Le sentiment reste à la lourdeur sur les marchés du pétrole alors que les investisseurs intègrent le scénario d'un possible accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, ce qui conduit le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à chuter de 2,4% à 57,4 dollars.